صحيفة إسبانية: العين الإماراتي أجبر ريال مدريد على احترامه في نهائي كأس العالم للأندية

أشادت صحيفة “آس” الإسبانية بفريق العين الإماراتي، الذي حصل على المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية، التي اختتمت، أمس السبت، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتوّج نادي ريال مدريد الإسباني باللقب، بعد فوزه على العين 4-1، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مدينة زايد الرياضية.

وقالت “آس” المدريدية، في تقرير نشرته، اليوم الأحد: “المباراة كانت محسومة على الورق، ولكن أداء نادي العين الإماراتي في البطولة أجبر ريال مدريد على التعامل الجاد مع اللقاء، حيث كان لاعبو الريال في قمة التركيز”.

وأضافت: “رغم الفوز السهل، فإن هذا لا يعني التقليل من شأن العين الإماراتي، على العكس، فإن الفريق الإماراتي وصل إلى النهائي رغم أنه الفريق المستضيف، ولم يكن أساسًا بطلًا قاريًّا، ومع ذلك تخطى أبطال الأوقيانوس وأفريقيا وأمريكا الجنوبية”.

وتابعت: “ولكن في النهاية، فإن المباراة كشفت الفجوة الكبرى بين أوروبا الثرية وبين الآخرين في أماكن أخرى من العالم. فمن الصعب على أي فريق في العالم أن يمثل تحديًا لأبطال أوروبا، خاصة عندما يكون ريال مدريد مهيمنًا على مجريات الأمور خلال المباراة”.

وأكملت: “لم يكن هناك أدنى شك في أن النهاية ستكون لصالح ريال مدريد، وكان من الممكن أن يضاعف الميرنغي الغلة في شباك العين الإماراتي”.