مباراة العين وريال مدريد.. زوران ماميتش يلوم الإرهاق بعد الهزيمة في نهائي كأس العالم للأندية

ألقى الكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين الإماراتي، باللوم على الإرهاق في الهزيمة 4-1 أمام ريال مدريد، بطل أوروبا، في نهائي كأس العالم للأندية، يوم السبت.

وفاجأ العين المتابعين ببلوغ نهائي المسابقة، التي أقيمت على أرضه في الإمارات، وبدأ مواجهة ريال بقوة وأهدر المصري حسين الشحات فرصة خطيرة قبل أن يسجل ريال الهدف الأول عن طريق لوكا مودريتش الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال ماميتش في مؤتمر صحافي نشره موقع النادي على الإنترنت: “العين فعل ما لم يتوقعه أحد بوصوله إلى النهائي، وعلى صعيد المستوى الذي قاده لتحقيق نتائج إيجابية”.

وأضاف المدرب الكرواتي الذي شارك في البطولة لأنه بطل الدوري الإماراتي: “لكن معدل الطاقة البدنية لم يكن كافيًا لخوض أربع مباريات بنفس الأداء خلال عشرة أيام”.

واستهل العين مسيرته في البطولة في الـ12 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتأخر 3-صفر أمام ويلينغتون النيوزيلندي قبل أن يتعادل ثم يفوز بركلات الترجيح.

وقدم العين عرضًا رائعًا في المباراة الثانية، وفاز 3-صفر على الترجي التونسي، بطل أفريقيا، قبل أن يتعادل 2-2 مع ريفر بليت الأرجنتيني بطل كأس ليبرتادوريس ثم يتفوق بركلات الترجيح ويصعد لمواجهة ريال بطل أوروبا.

وفي الوقت الذي خاض فيه العين أربع مباريات بدأ ريال مسيرته بالفوز 3-1 على كاشيما أنتلرز الياباني، يوم الأربعاء، قبل أن يخوض النهائي مباشرة.