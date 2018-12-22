موعد مباراة ريال مدريد ضد العين اليوم في نهائي كأس العالم للأندية

يلاقي نادي العين الإماراتي منافسه ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2018.

وتقام المباراة الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت أبوظبي، 18:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة العين وريال مدريد على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت المعلق خليل البلوشي.

وهذه المرة الثانية التي يلعب فيها نادٍ عربي في المباراة النهائية بكأس العالم للأندية، بعد أن فعلها الرجاء البيضاوي المغربي، العام 2013؛ لكنه خسر 1/2 أمام باير ميونخ.

ويسعى العين للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخ الإمارات والعرب، في حين يأمل ريال مدريد بتحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، والثالثة على التوالي.

وحقق ريال مدريد اللقب أعوام 2014، و2016، و2017، وحال تتويجه اليوم، فإنه سيتجاوز إنجاز مواطنه برشلونة الذي حقق اللقب 3 مرات أيضًا.

وتأهل العين إلى النهائي بعد فوزه على ريفر بليت الأرجنتيني، بركلات الترجيح 5/4، عقب تعادلهما 2/2 في الوقتين الأصلي والإضافي في نصف النهائي.

وتجاوز العين 3 أندية في طريقه إلى المباراة النهائية، هي ويلنغتون النيوزيلندا (4/3 بركلات الترجيح)، والترجي التونسي 3/0، وريفر بليت.

وهذه رابع مباراة رسمية لنادٍ عربي أمام ريال مدريد، وكانت أول مباراة للنادي الملكي أمام النصر السعودي، إذ فاز العملاق الإسباني 3/1 في دور المجموعات لنسخة العام 2000.

وفي النسخة ذاتها ولحساب المجموعة ذاتها، فاز ريال مدريد أيضًا 3/2 على الرجاء البيضاوي المغربي.

وآخر مواجهة لريال مدريد أمام نادٍ عربي كانت العام الماضي، إذ قلب ريال مدريد تأخره 1/0 إلى فوز 2/1 في نصف النهائي، وقدّم حينها النادي الإماراتي مباراة أكثر من رائعة.