الجزيرة يتجاوز الظفرة والفجيرة يلدغ النصر في كأس الخليج العربي الإماراتي (فيديو)

تغلب نادي الجزيرة 2/0 على مضيفه الظفرة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الجولة السابعة من المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي الإماراتي، وشهدت الجولة ذاتها فوز الفجيرة 3/2 على النصر، والإمارات على الشارقة، بذات النتيجة.

وسجل للجزيرة ناصر بارازيت وليوناردو بيريرا في الدقيقتين 19، والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الفوز رصيد الجزيرة إلى 10 نقاط في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد الظفرة عند 7 نقاط في المركز الخامس.

وفي مباراة الفجيرة والنصر، سجل للفجيرة فيرناندو غابرييل (هدفين)، في الدقيقتين 13، و80 من ركلة جزاء، وخليفة عبدالله خاطر في الدقيقة 46.

في حين سجل للنصر حبيب الفردان في الدقيقة 15، وجاسم اليعقوب في الدقيقة 68.

ورفع الفوز رصيد الفجيرة إلى 7 نقاط في المركز السادس قبل الأخير، مقابل 15 نقطة للنصر في صدارة الترتيب.

ولعب شيخ دياباتي دور البطل للإمارات، وسجل 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 20 و70، من ركلة جزاء والرابعة من الوقت بدل الضائع.

بينما سجل هدفي الشارقة حمد الجسمي في الدقيقة 86، ومعتصم ياسين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الإمارات رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع، ويظل فريق الشارقة بلا نقاط في قاع الترتيب.