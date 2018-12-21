مباراة العين ضد ريال مدريد.. كيف يعطل زوران أسلحة الملكي في نهائي كأس العالم للأندية؟

يخوض فريق العين الإماراتي اختبارًا تاريخيًا أمام نظيره ريال مدريد الإسباني مساء السبت، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

سيكون العين أول فريق إماراتي يخوض نهائي المونديال، وثاني فريق عربي بعد الرجاء المغربي الذي تأهل للنهائي عام 2013 وخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني.

ولا شك أن المهمة صعبة للغاية بالنسبة للاعبي العين الإماراتي في مواجهة كتيبة نجوم ريال مدريد الإسباني، وهو ما يجعل الجميع يترقب أفكار المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للعين، بشأن إيقاف خطورة لاعبي ريال مدريد.

وتستعرض “إرم نيوز” أبرز الأفكار التي تدور في عقل زوران لإيقاف وتعطيل أسلحة العين، في السطور القادمة:

بيل والهاتريك.. وتضييق المساحات

سجل الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد هاتريك في مباراة كاشيما أنتلرز الياباني في دور الأربعة بالبطولة، وقدم مباراة رائعة أعاد إلى الأذهان بها المستويات الرائعة التي قدمها في بداية مشواره مع الريال.

ويأمل زوران تضييق المساحات في وجه جاريث بيل، وعدم منحه الفرصة للحصول على المساحة الكافية لاستلام الكرة والانطلاق السريع، وهو الأمر الذي يبدو مهمًا بالنسبة للعين في مشواره أمام الريال خلال اللقاء النهائي.

تعطيل مودريتش وكروس

يبني ريال مدريد هجماته باقتدار مستغلاً حالة التفاهم الرائعة بين الثنائي الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس، وهو الأمر الذي يجعل المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري باحثًا عن السيطرة بفضل تحركات هذا الثنائي وتمريراتهم الدقيقة.

وأكد أحمد عبدالحليم المدير الفني الأسبق لفريق الوحدة الإماراتي، لـ”إرم نيوز”، أن العين يجب أن يضغط بقوة على وسط ملعب ريال مدريد وخاصة كروس ومودريتش.

وأضاف: “هذا الثنائي يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للفريق المدريدي، ويعتمد عليه كل مدرب من أجل تحقيق الفوز على المنافسين؛ لأنهما يمنحان الفريق الثقة والحلول الهجومية”.

انطلاقات مارسيلو وكارفخال

يتميز أيضًا ريال مدريد في الأطراف، خاصة بانطلاقات الظهير البرازيلي مارسيلو، الذي يعد أحد أبرز النجوم الموهوبين والقادرين على صناعة الفارق في التحركات السريعة عبر الجبهة اليسرى.

ويعتمد ريال مدريد أيضًا على تحركات الظهير الأيمن داني كارفخال، خاصة أنه من اللاعبين أصحاب السرعات والتمريرات العرضية المتقنة، ويعد مارسيلو وكارفخال من أهم أسلحة ريال مدريد، ويجب على زوران التفكير في إيقافهما بالشكل المناسب.

رقابة بنزيما

يحتاج العين أيضًا لفرض الرقابة على المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، خاصة أنه يعيش مؤخرًا حالة من التركيز والانطلاقات السريعة، ولديه الرغبة في هز الشباك وتحقيق لقب جديد مع الريال.

ويأمل زوران الحد من خطورة بنزيما، وإيقاف تحركاته داخل وخارج منطقة الجزاء، من خلال ضغط ورقابة مدافعيه.