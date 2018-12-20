بني ياس والوصل يتأهلان لربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي (فيديو)

تأهل ناديا بني ياس والوصل لربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، بعد تعادلهما 1/1، اليوم، في الجولة السابعة من المجموعة الأولى للمسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وكان الوصل سباقًا إلى التسجيل عبر علي صالح من هجمة منظمة رائعة في الدقيقة 53.

وأدرك بيدرو كوندي التعادل لبني ياس في الدقيقة 80، بضربة رأس مستغلًا كرة عرضية.

ورفع التعادل رصيد بني ياس إلى 9 نقاط في المركز الثالث، مقابل 8 نقاط للوصل في المركز الرابع، ليتأهلا معًا إلى الدور المقبل مع المتصدر الوحدة والثاني شباب الأهلي دبي.

وفي مباراة أخرى، تعادل دبا الفجيرة مع عجمان وتقدم ناشد عبدالقادر لاعب دبا الفجيرة بهدف عكسي في الدقيقة 62، وعدل جمعة مسعود شوكا النتيجة في الدقيقة 81.

ويملك دبا الفجيرة 7 نقاط في المركز الخامس، مقابل 5 نقاط للفجيرة في المركز السادس، وودعا البطولة من الدور الأول.