عضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي ينتقد النظام المتبع في كأس العالم للأندية

انتقد علي مسري، عضو مجلس إدارة العين الإماراتي، اليوم الخميس، النظام المتبع في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك قبل أيام من مواجهة البنفسجي مع ريال مدريد في نهائي البطولة.

ودعا علي مسري الجهات المسؤولة إلى إعادة النظر في نظام البطولة، وقال: “من غير المنطقي السماح لبطل أوروبا، بدخول المنافسات في الأمتار الأخيرة، فيما يكون بطل آسيا مجبرًا على خوض المسابقة منذ البداية”.

ويبدأ مشوار بطل أوروبا في مونديال الأندية من صف النهائي، في حين بدأ العين (مستضيف البطولة)، بصفته بطل دوري الدولة المستضيفة، من الدور الأول، إذ لعب 3 مباريات إلى الآن، في حين لعب ريال مدريد مباراة وحيدة.

وأوضح مسري أن حظوظ العين في الفوز بكأس العالم للأندية، متساوية مع ريال مدريد.

وأضاف مسري، في تصريحات إذاعية: “النهائيات لا تحكمها الفروق الفنية، هناك ظروف أخرى ستكشف عن هوية المتوج باللقب، العين اقتحم البطولة للمنافسة على الكأس، من خلال التعاقد مع لاعبين محترفين، قادرين على التألق في المحفل العالمي”.

وواصل: “لا يمكن اعتبار تأهل العين إلى النهائي ضربة حظ، بل جاء بمجهود كبير من إدارة النادي واللاعبين، ودون شك الفريق قادر على التتويج، إذا ما حافظ اللاعبون على المستوى الذي ظهروا به أمام ريفر بليت”.

وأردف: “الفروقات الفنية بين الأندية ليست مبررًا لاتباع هذا النظام، جميع الفرق يجب أن تخوض عددًا موحدًا من اللقاءات”.

وتغلب العين بركلات الترجيح على ويلنغتون النيوزلندي، ثم 3/0 على الترجي التونسي، ثم فجّر المفاجأة بالفوز بركلات الترجيح على ريفر بليت الأرجنتيني في نصف النهائي.

وتقام المباراة النهائية، بعد غد السبت، علمًا أن العين أول نادٍ إماراتي يصل إلى المباراة النهائية في البطولة، وثاني نادٍ عربي بعد أن فعلها الرجاء المغربي العام 2013، قبل أن يخسر 1/2 أمام بايرن ميونخ الألماني.