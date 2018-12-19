بعد الفوز على ريفر بليت.. ما هي الخدمة التي قدمها العين إلى ريال مدريد؟

جاء فوز نادي العين على ريفر بليت بركلات الترجيح في قبل نهائي كأس العالم للأندية بمثابة الخدمة إلى ريال مدريد منافسه المحتمل المقبل في النهائي حيث بات الطريق مفتوحًا أمام انضمام إيزيكيل بالاسيوس لاعب الفريق الأرجنتيني للنادي الملكي.

وقبل مواجهة العين قال إنزو فرانسيسكولي المدير الرياضي للنادي الأرجنتيني لوكالة الأنباء الفرنسية إنهم لن يتحدثوا عن أي انتقال لبلاسيوس إلا بعد كأس العالم للأندية.

ورغم أن ريفر بليت سيلتقي الخاسر من كاشيما الياباني وريال مدريد على المركز الثالث ، إلا أن الهزيمة أمام العين أعطت الضوء الأخضر للنادي الملكي للحصول على توقيع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع بالاسيوس منذ عدة أسابيع وقال رودولفو أونوفيريو رئيس ريفر بليت : “تحدث إيمليانو بوتراغينو إلى إنزو فرانسيسكولي عن اللاعب ولكن بهدف مواصلة المفاوضات في وقت لاحق، نريد أن نبقيه هنا لأطول فترة ممكنة.”

20 مليونًا للاعب عمره 20 عامًا

ومع وجود بعض الفرق الكبيرة الأخرى في أوروبا التي أبدت اهتمامًا باللاعب ، ينوي مدريد حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن، على الرغم من أنه من المتوقع ألا ينضم اللاعب حتى يونيو/حزيران المقبل بناء على رغبة اللاعب نفسه، الذي يريد أن يستمر مع ريفر الأشهر المقبلة.

وعقب الخسارة أمام العين سيستأنف ريفر ومدريد التفاوض بشأن إكمال التفاصيل حيث ينوي ريال مدريد ضم اللاعب لمدة خمسة مواسم مقابل 20 مليون يورو وهو مقابل أكثر من قيمة الشرط الجزائي في عقده.