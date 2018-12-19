موعد نهائي كأس العالم للأندية 2018

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم يوم السبت المقبل، نهائي كأس العالم للأندية 2018، بعدما تحدد الطرف الأول وهو نادي العين الإماراتي، الذي حقق مفاجأة تاريخية بصعود لنهائي البطولة المقامة على أرضه، بعبوره عقبة ريفر بليت الأرجنتيني، أمس الثلاثاء، بركلات الترجيح.

وتأهل العين إلى نهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على ريفر بليت الأرجنتيني بطل ليبرتادوريس 5-4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2)، الثلاثاء، على إستاد هزاع بن زايد في نصف النهائي.

وسيلتقي العين فى نهائي النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، مع الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني مع كاشيما أنتلرز الياباني، المقررة إقامتها، مساء اليوم الأربعاء.

وسيتحدد في نفس اليوم صاحب المركز الثالث في البطولة، إذ ينتظر ريفر بليت الخاسر من لقاء ريال مدريد وكاشيما.

وأصبح العين أول فريق إماراتي يتأهل إلى النهائي، وثاني فريق عربي بعد الرجاء البيضاوي المغربي، الذي خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-2 في نهائي نسخة 2013 في مراكش.

ونجح العين في تحقيق إنجاز كبير في البطولة التي يشارك بها للمرة الأولى، حيث عاد من بعيد أمام ويلنغتون في الدور الأول، وقلب تأخره صفر-3 إلى تعادل 3-3 ثم إلى فوز بركلات الترجيح.

وفي ربع النهائي اكتسح طوفان “الزعيم” الترجي بثلاثية نظيفة، ليعبر عن استحقاق إلى المربع الذهبي، ويقابل ريفر بليت الذي حقق قبل أيام لقب “كوبا ليبرتادوريس” على حساب مواطنه بوكا جونيورز، في قمة أرجنتينية ساخنة شهدت أحداثًا غير مسبوقة.

وشاركت الفرق الإماراتية في البطولة 3 مرات سابقة شهد فيها مردودها تصاعدًا ملحوظًا، فخرج الأهلي من الدور الأول أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي عام 2009، والوحدة أمام سيونغنام الكوري الجنوبي في ربع نهائي 2010، والجزيرة أمام ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي النسخة الماضية.

الموعد والقناة الناقلة

وتقام المواجهة النهائية يوم السبت المقبل 22 ديسمبر، على إستاد مدينة زايد الرياضية، الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، 9:30 بتوقيت الإمارات، وتبث عبر قناة beIN SPORTS HD 1.