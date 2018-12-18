شاهد احتفالات جماهير العين الإماراتي بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية

عمت الفرحة أجواء الإمارات، عقب تأهل نادي العين إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على ريفربليت الأرجنتيني بركلات الترجيح، اليوم الثلاثاء.

وأصبح العين الإماراتي ثاني فريق عربي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد الرجاء البيضاوي المغربي، بعدما فجر صاحب الضيافة مفاجأة مدوية بالفوز بركلات الترجيح 5-4 على ريفر بليت الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية اليوم الثلاثاء.

وتعادل الفريقان 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، ثم تفوق العين عند الاحتكام لركلات الترجيح، بعدما نفذ بطل الإمارات كل ركلاته بنجاح، بينما تصدى الحارس المتألق خالد عيسى لآخر ركلة من ريفر وسددها إنزو بيريز.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات عديدة للاحتفالات، التي كان أبرزها ترديد الجمهور للنشيد الوطني الإماراتي بعد الإنجاز التاريخي للعين.

اقسمنا ان نبني نعمل ..

– جمهور الوطن يرددون النشيد الوطني بعد الانجاز التاريخي للعين ???? pic.twitter.com/aBhyi0IyWy — UAE News Sport (@action_news) December 18, 2018

كما تداول الجمهور فيديو لأطفال من مشجعي العين يشجعون بحماس شديد.

وينتظر العين، الذي هزم ويلنغتون النيوزيلندي بطل الأوقيانوس والترجي التونسي بطل أفريقيا قبل لقاء اليوم، مواجهة ريال مدريد بطل أوروبا أو كاشيما انتلرز الياباني بطل آسيا على لقب البطولة، يوم السبت المقبل.

بدأ العين اللقاء بأفضل طريقة ممكنة حين افتتح التسجيل مبكرًا عبر ماركوس بيرغ مهاجم السويد، الذي بدأ أساسيًا لأول مرة بعد مقاومة المرض، بتسديدة قريبة المدى، بعد ركلة ركنية خدعت حارس الأرجنتين فرانكو أرماني في الدقيقة الثالثة.

لكن ريفر، الذي هزم غريمه بوكا جونيورز ليحصد لقب كأس ليبرتادوريس في وقت سابق هذا الشهر، انتفض وسجل سانتوس بوري هدفين متتاليين بين الدقيقتين 11 و16.

وألغى الحكم هدفًا للعين عبر المصري حسين الشحات، بعد مراجعة الفيديو بداعي التسلل قبل نهاية الشوط الأول.

وحدهم من يمكنهم قول "العالمية صعبة قوية" ???? pic.twitter.com/hTHVyTksDT — UAE News Sport (@action_news) December 18, 2018

لكن البرازيلي كايو فرنانديز أدرك التعادل بعد مجهود فردي رائع، بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأضاع جونزالو مارتينيز فرصة الهدف الثالث للفريق الأرجنتيني، عندما سدد في العارضة في الدقيقة 69.

وتبادل الفريقان الفرص دون زيارة الشباك مجددًا وظهر عيسى حارس العين بأداء مميز ليحافظ على التعادل قبل أن يمتد تألقه لركلات الترجيح.

وتغلب العين 5-4 بعد أن سجل كايو وتسوكاسا شيوتاني وبندر الأحبابي وعامر عبد الرحمن وريان محمد من علامة الجزاء، ثم تصدى عيسى لركلة بيريز النهائية لتعم الأفراح إستاد هزاع بن زايد.

وقال عيسى بعد المباراة: “قدمنا بطولة خرافية ستظل في أذهان كل مشجعي العين لسنوات طويلة”.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “نلعب للاستمتاع، وأردنا تقديم كرة جميلة وصورة مشرفة للإمارات، وأهم شيء أننا وصلنا الى النهائي بغض النظر عن المنافس المقبل”.

كان الرجاء قد خسر نهائي نسخة 2013 في المغرب أمام بايرن ميونيخ الألماني.