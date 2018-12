شاهد احتفالات جماهير العين الإماراتي بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية

View this post on Instagram

@eremnews @alainfcae . . احتفالات هستيرية لجماهير #العين الإماراتي عقب التأهل التاريخي إلى نهائي #كأس_العالم_للأندية_2018 . . #إرم_نيوز #العين_ريفربليت #كأس_العالم_للأندية #خالد_عيسى #الإمارات #جماهير #كرة_قدم #رياضة #RiverPlate