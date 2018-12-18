ماذا قال خالد عيسى عقب قيادته العين الإماراتي إلى نهائي كأس العالم للأندية؟ (فيديو)

أعرب خالد عيسى، حارس مرمى نادي العين الإماراتي، عن سعادته الكبيرة بقيادة فريقه للتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب ريفربليت الأرجنتين.

وقال عيسى خلال تصريحات لقناة “بي إن سبورتس” عقب المباراة:”الحمدلله على الانتصار الكبير، وأتوقع أننا قدمنا بطولة خرافية، وستظل في ذهن كل عيناوي لسنوات”.

وأضاف:”باقي خطوة، ونحن نحمل راية العرب في البطولة، ولدينا هدف معين، ونستمتع بكرتنا، وأظهرنا للعالم أن كرة الإمارات بخير، وأهم شيء وصلنا للنهائي، ومواجهة ريال مدريد، أو كاشيما لن يفرق الأمر، ومسألة الفوز في علم الغيب، وقادرون على حصد البطولة، ولماذا لا؟!”.

رجل المباراة خالد عيسى في مقابلة حصرية مع مراسلنا وفا صوقار!#ClubWC pic.twitter.com/lXsz9lrbcU — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) December 18, 2018

وفجّر العين الإماراتي صاحب الضيافة مفاجأة كبيرة بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح 5-4 على ريفر بليت الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية، اليوم الثلاثاء.

وتعادل الفريقان 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، ثم تفوَّق العين عند الاحتكام لركلات الترجيح بعدما نفذ بطل الإمارات كل ركلاته بنجاح، بينما تصدى الحارس المتألق خالد عيسى لآخر ركلة من ريفر، وسددها إنزو بيريز.

وينتظر العين، الذي هزم ويلنغتون النيوزيلندي بطل الأوقيانوس، والترجي التونسي بطل أفريقيا، قبل لقاء اليوم، مواجهة ريال مدريد، أو كاشيما أنتلرز على لقب البطولة.

وبدأ العين اللقاء بأفضل طريقة ممكنة حينما افتتح التسجيل مبكرًا عبر خافيير بينولا بالخطأ في مرماه بعد ركلة ركنية خدعت حارس الأرجنتين فرانكو أرماني في الدقيقة الثالثة.

لكن ريفر، الذي هزم غريمه بوكا جونيورز ليحصد لقب كأس ليبرتادوريس في وقت سابق من هذا الشهر، انتفض وسجل سانتوس بوري هدفين متتاليين بين الدقيقتين 11 و16.

وألغى الحكم هدفًا للعين عبر المصري حسين الشحات بعد مراجعة الفيديو قبل نهاية الشوط الأول.

لكن البرازيلي كايو فرنانديز أدرك التعادل بعد مجهود فردي رائع في بداية الشوط الثاني.

وتبادل الفريقان الفرص دون زيارة الشباك مجددًا، وظهر عيسى حارس العين بأداء مميز ليحافظ على التعادل قبل أن يمتد تألقه لركلات الترجيح.

وتغلّب العين 5-4 بعد أن سجل كايو، وتسوكاسا شيوتاني، وبندر الأحبابي، وعامر عبد الرحمن، وريان محمد، من علامة الجزاء فيما تصدى عيسى لركلة بيريز النهائية لتعم الأفراح استاد هزاع بن زايد.