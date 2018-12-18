شاهد تصديات خالد عيسى خلال مباراة العين وريفيربليت‎

نجح خالد عيسى، حارس مرمى نادي العين الإماراتي، بقيادة فريقه إلى نهائي كأس العالم للأندية، بفضل تصدياته المذهلة في مواجهة ريفر بليت الأرجنتيني، مساء اليوم الثلاثاء.

ويستحق خالد الحصول على لقب رجل المباراة الأول بلا منازع بعد تصديه للعديد من الكرات الخطيرة، والتي تكللت في النهاية بتأهل فريقه إلى نهائي البطولة.

وفجّر العين الإماراتي صاحب الضيافة مفاجأة كبيرة بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح على ريفر بليت الأرجنتيني، بطل أمريكا الجنوبية، اليوم الثلاثاء.

وتعادل الفريقان 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، ثم تفوَّق العين عند الاحتكام لركلات الترجيح بعدما نفذ بطل الإمارات كل ركلاته بنجاح، بينما تصدى الحارس المتألق خالد عيسى لآخر ركلة من ريفر وسددها إنزو بيريز.

صافرة النهاية: اكتب يا تاريخ! خالد عيسى يقود العين إلى نهائي #كأس_العالم_للأندية_2018 لأول مرة في انتظار ملاقاة الفائز من مباراة الريال وكاشيما انتلرز. ????#ClubWC pic.twitter.com/zMpvveBX4w — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) December 18, 2018

وينتظر العين، الذي هزم ويلنغتون النيوزيلندي والترجي التونسي قبل لقاء اليوم، مواجهة ريال مدريد أو كاشيما إنتلرز على لقب البطولة.