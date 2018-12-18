مباراة العين وريفر بليت.. هل ظلمت تقنية الـVAR الفريق الإماراتي في الشوط الأول؟

تأخر فريق العين الإماراتي أمام ريفر بليت الأرجنتيني، بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المواجهة المقامة بينهما حاليًا على ملعب “هزاع بن زايد”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ووقفت تقنية حكم الفيديو VAR حائلًا أمام الدولي المصري حسين الشحات، من أجل الاحتفال بهدفه في شباك ريفر بليت الأرجتنيني.

وفي الدقيقة 45 تسلم الشحات الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد مباشرة في الشباك ليدرك التعادل للعين.

❌ فرحة لا تكتمل للعين بعد إلغاء هدف التعادل بقرار من حكم المباراة!! pic.twitter.com/WLh1oJ6LBz — UAE News Sport (@action_news) December 18, 2018

وأثناء احتفال الشحات بهدفه ألغت تقنية الفيديو الهدف الذي سجله اللاعب المصري بداعي وجود تسلل عليه قبل تسديد الكرة.

ووفقًا لمحللي “بي إن سبورتس”، والناقلة للقاء، فإن ‏الحكم ظلم العين في ركلة جزاء صحيحة، كما أن مدافع ريفيربليت لمس الكرة بيده،

وأضاف، أن هدف الشحات الملغي كان صحيحًا لأن الكرة ذهبت له من مدافع ريفر بليت.

يذكر أن العين حجز مقعده في الدور نصف النهائي بكأس العالم للأندية، بعدما حقق فوزًا عريضًا على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، بينما يشارك ريفر بليت من الدور نصف النهائي، بعدما حصد اللقب القاري في أمريكا الجنوبية “كوبا ليبرتادوريس”على حساب غريمه التقليدي بوكا جونيورز.