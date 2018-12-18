القنوات الناقلة لمباراة العين وريفر بليت في كأس العالم للأندية

يخوض فريق العين الإماراتي اختبارًا صعبًا أمام نظيره ريفر بليت الأرجنتيني وبطل كأس الليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية، مساء الثلاثاء، في افتتاح دور الأربعة ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.

ويبدأ ريفر بليت مسيرته بالمونديال بمواجهة دور الأربعة، بينما صعد العين على حساب ويلنجتون النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا بضربات الترجيح، ثم فاز على الترجي التونسي بطل أفريقيا بثلاثية دون رد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب “هزاع بن زايد” في الساعة 20:30 مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق سوار الذهب.