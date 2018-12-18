موعد مباراة العين ضد ريفيربليت في كأس العالم للأندية

قال لاعب فريق الكرة الأول بنادي العين، الدولي الإماراتي ريان يسلم إن “الزعيم” بات يحمل لواء الكرة العربية في كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد خروج الترجي التونسي على يدهم في الجولة الماضية، وإنهم يدركون أنهم أصبحوا لا يمثلون الإمارات فحسب، بل يقع على عاتقهم تشريف الكرة العربية في مواجهة ريفير بليت الأرجنتيني.

ويصطدم العين بريفيربليت في نصف نهائي مونديال الأندية، بعدما تغلب على الترجي التونسي في الدور السابق من البطولة بثلاثة أهداف دون رد.

وأكد ريان يسلم في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “نحن لا نمثل أنفسنا في هذه البطولة، وإنما كل الوطن العربي، ليس من السهل أن تلعب كل يومين أمام فرق قوية، ولكن الروح والعزيمة التي تدفعنا، ساعدتنا في عملية الاستشفاء السريع”.

وحول معرفته بفريق ريفير بليت الأرجنتيني، قال: “سنواجه فريقًا كبيرًا وعالميًّا وهذا سيكون دافعنا لتقديم أفضل مستوى لدينا، نثق في أن الجماهير لن تخذلنا في هذه المباراة وستكون كما العهد دائمًا”.

وتنطلق مباراة ريفيربليت والعين في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت مصر، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس الرياضية.