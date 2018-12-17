مباراة العين وريفر بليت.. ماميتش مدرب العين: مواجهة بطل ليبرتادوريس فرصة لكتابة التاريخ

يرى زوران ماميتش، مدرب العين الإماراتي، أن مواجهة ريفر بليت الأرجنتيني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، غدًا الثلاثاء، فرصة جيدة للاعبيه لكتابة التاريخ.

وسيلتقي العين حامل لقب الدوري الإماراتي ومستضيف البطولة مع ريفر بليت بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية، بينما سيلعب الترجي التونسي مع وادي الحجارة المكسيكي على المركز الخامس، غدًا أيضًا.

وبعد غدٍ الأربعاء، سيلعب ريال مدريد، بطل أوروبا وحامل اللقب، مع كاشيما انتلرز الياباني بطل آسيا، في المباراة الثانية لنصف النهائي.

وستقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل.

ونقل موقع العين على الإنترنت عن المدرب الكرواتي قوله في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: “المباراة فرصة للاعبين لكتابة التاريخ. لعبنا بشكل جيد في البطولة حتى الآن ونرغب في المزيد. نحترم منافسنا لأنه فريق كبير وعريق وأتوقع أن تكون المباراة أصعب من المباراتين السابقتين”.

“لم يسبق للعين خوض مباراة أمام فريق كبير بحجم ريفر بليت، لذلك علينا أن نستمتع بكل لحظة في المباراة”.

وحقق العين فوزًا كبيرًا 3/0 على الترجي بطل أفريقيا في ملعب هزاع بن زايد، يوم السبت الماضي، ليتأهل لنصف النهائي.

وأشار ماميتش إلى أن صفوف فريقه ستشهد عودة لاعب الوسط محمد عبدالرحمن (عجب) بعد غيابه عن الفوز على الترجي المباراة الماضية؛ بسبب الإيقاف.

وأضاف: “محمد عبدالرحمن سينضم للقائمة، ولكن في المقابل سيغيب إبراهيما دياكيه؛ بسبب شعوره بآلام في الظهر. بالنسبة للثنائي ماركوس بيرج ويحيى نادر فجاهزان للمشاركة”.

وحول التشكيلة التي سيدفع بها في المباراة قال ماميتش: “ليس من السهل اختيار 11 لاعبًا من تشكيلة العين؛ لأن الجميع يريد المشاركة في هذه المباراة التاريخية لتقديم أفضل ما لديه”.

“سأختار 11 محاربًا لتأدية الواجب في المباراة. في المؤتمرات الصحفية دائمًا ما يسألوني عن التشكيلة وردي هذه المرة هي أن النتيجة التي ستنتهي عليها المباراة ستظهر ما إذا كنت قد أخترت التشكيلة المناسبة أم لا”.

“ريفر بليت لديه خط هجوم قوي ووسط مميز وعمليًا لا يمكن أن تعرف من أي جهة تأتي الخطورة. سنحاول أن نكون أكثر تركيزًا في المباراة وأن نتمتع بالنزعة الهجومية”.

“هذا لا يعني أننا إذا قدّمنا أداءً جيدًا سنحرم المنافس من التسجيل؛ لأنه فريق جيد وكما قلت يجب أن نكون في كامل تركيزنا”.