بعثة نادي ريال مدريد تصل إلى أبوظبي للدفاع عن لقب كأس العالم للأندية (فيديو وصور)

وصل نادي ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا وحامل اللقب، اليوم الأحد إلى مدينة أبوظبي الإماراتية عقب رحلة طيران استغرقت 7 ساعات وذلك تمهيدًا لبدء حملة الدفاع عن لقبه في مونديال الأندية الذي تحتضنه الإمارات حتى 22 من الشهر الجاري.

وتوجهت بعثة الفريق المدريدي، التي تضم 25 لاعبًا بالإضافة للطاقم الفني والطبي والإداري، مباشرة لفندق الإقامة في مدينة أبوظبي للراحة بعد رحلة السفر الطويلة.

وسيبدأ الميرينجي غدًا الاثنين استعداداته لقص شريط مبارياته في البطولة في الدور نصف النهائي مساء الأربعاء أمام كاشيما آنتلرز الياباني، بطل آسيا، الذي أطاح بجوادالاخارا المكسيكي، بطل الكونكاكاف، أمس السبت من دور الثمانية بنتيجة (3-2).

وخلال مراني الاثنين والثلاثاء، ستتضح الصورة بالنسبة للثنائي الويلزي غاريث بيل والفرنسي كريم بنزيمة اللذين يعانيان من آلام على مستوى كاحل القدم، هذا بالإضافة للبرازيلي كاسيميرو والصاعد سرخيو ريجيلون اللذين تعافيا لتوهما من إصابتيهما.

يذكر أن مواجهة الأربعاء المقبل بين الفريقين تعتبر تكرارا لسيناريو نهائي البطولة قبل عامين في اليابان والذي حسمه الريال بصعوبة بنتيجة (4-2)، بعد تمديد اللقاء لشوطين إضافيين.

ويدخل لاعبو الريال البطولة بروح معنوية مرتفعة بعد تحقيق فوز صعب في الجولة الـ16 من الليغا أمس السبت بهدف نظيف على رايو فاييكانو، والقفز للمركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق نقطتين مؤقتا عن المتصدر برشلونة، الذي سيحل الليلة ضيفا على ليفانتي على ملعب (سيوتات دي فالنسيا).