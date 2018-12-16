مباراة العين وريفر بليت.. شيوتاني واثق من الفوز على بطل كأس ليبرتادوريس

أبدى الياباني تسوكاسا شيوتاني، لاعب نادي العين الإماراتي، ثقته في قدرة ناديه على الفوز على منافسه ريفر بليت الأرجنتيني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الثلاثاء.

وقال شيوتاني: “في عام 2015، واجهت فريق ريفر بليت في نفس المرحلة الحالية من البطولة العالمية، عندما كنت مع سانفريس هيروشيما الياباني، وهزمونا 1/0،

وأكمل: “ندرك جيدًا أن مهمتنا لن تكون سهلة في المرحلة المقبلة من المسابقة العالمية، لأن كل مرحلة أقوى من التي تسبقها، بيد أننا نمتلك روح العزيمة والإصرار على تحقيق الطموحات المرجوة وإسعاد القاعدة الجماهيرية الكبيرة”.

وواصل اللاعب الياباني “مدربنا زوران ماميتش قادر على وضع الأسلوب الفني المناسب للظهور بشكل متوازن، وتقديم الأداء القوي الذي يقودنا لتحقيق النتيجة المطلوبة”.

وكان العين قد حقق فوزًا دراميًا بركلات الترجيح على ويلنغتون النيوزلندي، بعدما قلب تأخره 0/3 إلى تعادل 3/3 في الدور الأول، ثم هزم الترجي التونسي بطل أفريقيا 3/0.

وأردف شيوتاني “أنا على قناعة تامة بأن الإنجازات الشخصية في عالم كرة القدم، لا قيمة لها إن لم ترتبط بتحقيق البطولات”.

“سعادتي بتسجيل الهدف الأول في مرمى تيم ويلينغتون، والثالث في مسيرتي بالبطولة العالمية، ما كانت لتكتمل إن لم نحقق الفوز”.

وختم: “طموحنا هو الوصول إلى النهائي، وهو حق مشروع بالنسبة لنا، غير أن تركيزنا في الوقت الحالي يقتصر على مواجهة ريفر بليت والاستمرار في تقديم العروض القوية، التي تعكس الصورة الحقيقية للعين إلى العالم بأسره”.