ترتيب الدوري الإماراتي بعد نهاية الدور الأول (صورة)

انفرد نادي الشارقة بصدارة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، بعدما سحق ضيفه الإمارات 4-صفر، أمس الخميس.

ورفع الشارقة، الذي أنهى الدور الأول في القمة، رصيده إلى 31 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن العين حامل اللقب صاحب المركز الثاني، الذي يشارك حاليًا في كأس العالم للأندية.

وظل رصيد الإمارات، الذي تلقى الخسارة 11 في 13 مباراة، تسع نقاط في المركز قبل الأخير.

وأحرز الجزيرة ثلاثة أهداف في آخر عشر دقائق، ليحوّل تأخره بهدف إلى انتصار كبير 3-1 على ضيفه النصر في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وتقدم الجزيرة للمركز الثاني برصيد 28 نقطة متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن الشارقة المتصدر، ومتفوقًا بفارق الأهداف عن العين الذي يشارك في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات حاليًا.

وظل رصيد النصر 15 نقطة في المركز التاسع بعدما تلقى الخسارة السادسة في 13 مباراة.

وفي مباراة سابقة، استمر غياب الوصل عن الانتصارات للمباراة الخامسة على التوالي بخسارته 3-1 أمام مستضيفه اتحاد كلباء، بينما تقدم شباب الأهلي دبي للمركز الرابع بفوزه 1-صفر خارج أرضه على الفجيرة.

رفع اتحاد كلباء رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن من 13 مباراة، بينما تراجع الوصل للمركز 12 برصيد 11 نقطة متقدمًا بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

وفي المباراة الثانية، خطف المدافع سالمين خميس الفوز لشباب الأهلي في الدقيقة الأخيرة بضربة رأس؛ إثر ركلة حرة ليرفع رصيد فريقه إلى 25 نقطة في المركز الرابع مقابل 13 نقطة للفجيرة في المركز 11.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي كاملًا: