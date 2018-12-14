نادي الجزيرة يقلب تأخره أمام النصر ويصعد لوصافة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

حقق نادي الجزيرة فوزًا صعبًا على ضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد محمد بن زايد، في ختام منافسات الجولة الثالثة عشر لدوري الخليج العربي، اليوم.

تقدم النصر في الدقيقة 55 بهدف عكسي سجله فارس جمعة لاعب الجزيرة بالخطأ في مرماه، وجاءت ثلاثية الجزيرة في الدقائق 79 و89 و90 (+3) على الترتيب، بأقدام ليوناردو بيريرا وارنستو أسانتي وخلفان مبارك على الترتيب.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني من الترتيب، وتوقف رصيد النصر عند 15 نقطة في المركز التاسع.