نادي الوصل يواصل السقوط في الدوري الإماراتي ويخسر أمام اتحاد كلباء (فيديو)

واصل نادي الوصل غيابه عن الانتصارات في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم للمباراة الخامسة على التوالي، بخسارته 3-1 أمام مستضيفه اتحاد كلباء، بينما تقدم شباب الأهلي دبي للمركز الرابع بفوزه 1-صفر خارج أرضه على الفجيرة اليوم الجمعة.

وتقدم الوصل بهدف في الدقيقة 28، سجله حمد الحمادي مدافع كلباء بالخطأ في مرماه.

وكاد البرازيلي فابيو دي ليما أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 42 بضربة رأس، ارتدت من القائم الأيمن لمرمى كلباء، وتابعها مواطنه كايو كانيدو، لكنه أطاح بالكرة أعلى المرمى وهو على بُعد خطوة واحدة من الشباك.

هدف دون أن تهتز الشباك..#الوصل يتقدم بنيران صديقة بهدف سجله حمد الحمادي لاعب #اتحاد_كلباء في مرمى فريقه في الدقيقة 28#اتحاد_كلباء_الوصل#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/yMFtvyAx7I — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تصدى القائم لتسديدة أخرى من دي ليما ليحرم الوصل من هدفه الثاني.

وأدرك البرازيلي مايك راموس التعادل لكلباء بتسديدة مباشرة في الدقيقة 54، قبل أن يحرز هدفه الثاني في الدقيقة 70 بتسديدة من مدى قريب.

وأضاف جيوفاني سيو الهدف الثالث لكلباء في الدقيقة 87، ليرفع رصيد فريقه إلى 18 نقطة في المركز الثامن من 13 مباراة، بينما تراجع الوصل للمركز 12 برصيد 11 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

هدف جميل بتسديدة صاروخية طائرة..#راموس يستغل كرة عرضية بهذه الطريقة الرائعة ليسجل هدف التعادل لـ #اتحاد_كلباء في شباك #الوصل في الدقيقة 54#اتحاد_كلباء_الوصل#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/7hwkJQPY67 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

وفي المباراة الثانية خطف المدافع سالمين خميس الفوز لشباب الأهلي في الدقيقة الأخيرة بضربة رأس إثر ركلة حرة، ليرفع رصيد فريقه إلى 25 نقطة في المركز الرابع مقابل 13 نقطة للفجيرة في المركز 11.