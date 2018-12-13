بني ياس يكتسح دبا الفجيرة والظفرة يتعادل مع عجمان في الدوري الإماراتي (فيديو)

تعادل عجمان مع الظفرة، سلبيًا، اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإماراتي.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال كافة الفرص التي أُتيحت لهما، ليحصد كل فريق نقطة واحدة.

ورفع التعادل رصيد عجمان إلى 18 نقطة في المركز السابع، مقابل 14 نقطة للظفرة في المركز العاشر.

ولحساب الجولة ذاتها، اكتسح بني ياس منافسه دبا الفجيرة بنتيجة 6/1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بني ياس 1/0 سجله بيدرو كوندي في الدقيقة 41.

لكن دبا الفجيرة انتهى تمامًا خلال الشوط الثاني، بعدما تلقَّى 5 أهداف سجلها سهيل النوبي في الدقيقة 48، وبيدرو كوندي في الدقيقتين 63 و77، وليروي جيورج في الدقيقة 80، وأحمد الشامسي في الدقيقة 88.

في حين سجل جمعة مسعود شوكا الهدف الوحيد لدبا الفجيرة في الدقيقة 72.

وشهدت المباراة طرد عبدالرحيم أهلي من دبا الفجيرة في الدقيقة 34، بعد خطأ على ليروي جيورج.

ورفع بني ياس رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، مقابل 4 نقاط فقط لدبا الفجيرة في المركز الأخير.

حارس مرمى فريق عجمان علي الحوسني يتصدى لضربة جزاء مع نهاية الشوط الأول لينتهي الشوط بالتعادل السلبي..#الظفرة_عجمان#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/Rp5VIlQPBI — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

بيدرو كوندي يتجاوز حارس المرمى عبد الله سلطان ويضع الكرة في المرمى الخالي مضيفاً الهدف الثالث لـ #بني_ياس في مرمى #دبا في الدقيقة 63#بني_ياس_دبا#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/4ftZnYi1XM — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨