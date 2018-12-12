أهداف مباراة العين وويلنغتون.. 3/2 للفريق النيوزيلندي (فيديو)

تقدم ماريو بارسيا لاعب نادي ويلنغتون النيوزيلندي بهدف لصالح فريقه في شباك العين الإماراتي خلال مباراة الفريقين في افتتاح كأس العالم للأندية بين العين على ملعب هزاع بن زايد.

وفي الدقيقة العاشرة سد بارسيا كرة صاروخية قرب منتصف الملعب، واستغل تقدم حارس العين وأحرز هدف فريقه الأول.

وعزز آرون كلافام تقدم الفريق النيوزيلندي بالهدف الثاني في الدقيقة 15 من انفراد بمرمى خالد عيسى.

FIFA Club World Cup: Goaaaaaaaaaal Al Ain 0 – 2 Team Wellington , Clapham. Via:@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/DAF886u1No — انا لك ايه انا لك ايه انا (@Justyooooooou) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

وعزز ماريو أليتش تقدم الفريق النيوزيلندي بالهدف الثالث في الدقيقة 43 من متابعة لركنية زميله.

FIFA Club World Cup: Goaaaaaaaaaal Al Ain 0 – 3 Team Wellington , Ilich . Via:@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/QZMy4n9ju0 — انا لك ايه انا لك ايه انا (@Justyooooooou) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

ونجح الياباني تسوكاسا شيوتاني في تقليص النتيجة قبيل نهاية الشوط الأول وأحرز الهدف الأول للعين مع نهاية الشوط.

قوووووول العين الاول

Via:@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/gEBSTEoXmy — انا لك ايه انا لك ايه انا (@Justyooooooou) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

ومع بداية الشوط الثاني أحرز دومبيا الهدف الثاني للعين من تمريرة سحرية للبرازيلي كايو.

قوووووووووووول العين الثاااني اقتربت الريمونتادا

Via:@MnbrMadrid5 pic.twitter.com/RY3Imcexac — انا لك ايه انا لك ايه انا (@Justyooooooou) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

وتنطلق النسخة الخامسة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية، مساء اليوم الأربعاء، في الإمارات بمشاركة 7 أندية، هي العين بطل الدوري الإماراتي وويلنغتون النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، والترجي التونسي بطل أفريقيا، وكاشيما أنتلرز الياباني وريفر بليت الأرجنتيني، بطل أمريكا الجنوبية، وجوادلاراخا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وريال مدريد الإسباني، حامل اللقب وبطل أوروبا.

ويستضيف ملعب هزاع بن زايد المواجهة الافتتاحية للبطولة بلقاء العين الإماراتي ضد ويلينغتون النيوزيلندي في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة الإماراتية والعربية.

يظهر العين في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد تتويجه ببطولة الدوري الإماراتي.

ويشارك أيضًا ويلينغتون النيوزيلندي لأول مرة في بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه بلقب المونديال.