مباراة العين وويلنغتون.. تيفو رائع من جماهير “الزعيم” (فيديو)

قدمت جماهير نادي العين الإماراتي “تيفو” رائعًا خلال مباراة افتتاح كأس العالم للأندية بين العين وويلنغتون على ملعب هزاع بن زايد.

ورفعت جماهير العين لافتة مكتوب عليها: “لنصنع التاريخ معًا”، وذاك قبيل انطلاق صافرة البداية.

انطلاق مراسم افتتاح كأس العالم للأندية وجماهير #العين ترفع تيفو لنصنع التاريخ معاً..#مونديال_الأندية pic.twitter.com/vob4ga1qAA — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

وتنطلق النسخة الخامسة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية مساء اليوم الأربعاء في الإمارات، بمشاركة 7 أندية هي: العين بطل الدوري الإماراتي، وويلنغتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، والترجي التونسي بطل أفريقيا، وكاشيما أنتلرز الياباني، وريفر بليت الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية، وجوادلاراخا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وريال مدريد الإسباني، حامل اللقب وبطل أوروبا.

ويستضيف ملعب هزاع بن زايد المواجهة الافتتاحية للبطولة بلقاء العين الإماراتي ضد ويلينغتون النيوزيلندي في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة الإماراتية والعربية.

يظهر العين في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد تتويجه ببطولة الدوري الإماراتي.

ويشارك أيضًا ويلينغتون النيوزيلندي لأول مرة في بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه بلقب المونديال.