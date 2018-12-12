الشارقة يتطلع للانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإماراتي في غياب العين

يسعى الشارقة للانفراد بصدارة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم في غياب العين، حامل اللقب، عندما يستضيف الإمارات صاحب المركز قبل الأخير باستاد خالد بن محمد، غدًا الخميس، في أخر جولة من المباريات قبل توقف المسابقة من أجل كأس آسيا التي تنطلق الشهر المقبل.

ويشارك العين في كأس العالم للأندية، ويفتتح البطولة التي تستضيفها الإمارات بمواجهة ويلينغتون النيوزيلندي، بطل الأوقيانوس، اليوم الأربعاء.

ويتقاسم الشارقة الصدارة مع العين، ولكل منهما 28 نقطة من 12 مباراة، لكن الشارقة يتفوق بعد فوزه 2-1 على العين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال عبد العزيز العنبري، مدرب الشارقة، في مؤتمر صحافي: “المباراة مهمة وصعبة، ويجب أن نحافظ على تركيزنا واستمرار النتائج الإيجابية لإنهاء الدور الأول في الصدارة.

“من المهم الاستمرار في الصدارة، لكن يجب أن نركز جيدًا بغض النظر عن الترتيب”.

وأضاف: “لا يوجد منافس سهل في الدوري. نواجه صعوبة ضد الفرق التي تغلق المساحات وأتوقع أن الإمارات سيدخل المواجهة بحذر”.

ويملك الإمارات تسع نقاط – جمع أربعًا منها في مبارياته الثلاث الأخيرة – في المركز قبل الأخير.

ولم يخسر الشارقة أمام الإمارات في الدوري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ومنذ ذلك الحين انتصر في ثلاث مباريات وتعادل مرتين مع منافسه المتعثر.

ويأمل الجزيرة، الذي يتأخر بثلاث نقاط عن فريقي الصدارة في المركز الثالث، في تجاوز هزيمته المفاجئة أمام الظفرة في الجولة السابقة، عندما يواجه النصر صاحب المركز التاسع، بعد غد الجمعة.

وفي مباريات أخرى، يلعب عجمان ضد الظفرة وبني ياس ضد دبا الفجيرة متذيل الترتيب، غدًا الخميس، بينما يلتقي اتحاد كلباء مع الوصل القريب من منطقة الهبوط والفجيرة مع شباب الأهلي دبي، بعد غد الجمعة.