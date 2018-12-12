موعد مباراة العين ضد ويلينغتون اليوم في افتتاح كأس العالم للأندية

يصطدم فريق العين الإماراتي بنظيره ويلينغتون النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، مساء اليوم الأربعاء، على استاد هزاع بن زايد في افتتاح كأس العالم للأندية في النسخة الـ15 التي تستضيفها الإمارات بدءًا من اليوم وتستمر حتى الـ 16 من ديسمبر الجاري.

ويشارك العين في مونديال الأندية بصفته بطلًا للنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإماراتي، بينما يشارك تيم ويلينغتون والذي نجح في خطف بطاقة التأهل من أوكلاند سيتي الذي احتكر التأهل للمونديال، عن منطقة أوقيانوسيا.

ويسعى الفريق الإماراتي الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز في ضربة البداية والصعود للدور ربع النهائي من منافسات البطولة، ومواجهة الترجي التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا، الذي ينتظر الفائز من مباراة الليلة، يوم السبت المقبل، في ربع النهائي.

وتعد هذه المرة الرابعة التي تستضيف فيها دولة الإمارات فعاليات بطولة كأس العالم للأندية، بعدما سبق أن استضافت نسخ 2009، 2010، 2017.

يشارك في البطولة 7 أندية، هي: العين (الإمارات)، الترجي التونسي، ريال مدريد (إسبانيا)، وادالاخارا (المكسيك)، تيم ويلينغتون (نيوزيلندا)، أنتلرز (اليابان)، وريفر بليت (الأرجنتين).

تُقام مباريات البطولة على ملعبين فقط هما ملعب هزاع بن زايد ومدينة زايد الرياضية، على أن يستضيف الأول المباراة الافتتاحية للبطولة والأولى لكل من بطلي أفريقيا وآسيا في دور ربع النهائي، لقاء تحديد المركز الخامس وأحد لقاءات نصف النهائي، على أن تستضيف مدينة زايد المباراة الثانية لنصف النهائي بالإضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي.

إجمالي الجوائز المالية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية تبلغ 16.5 مليون دولار، يتم تقسيمها على المشاركين كالتالي البطل 5 ملايين دولار والوصيف 4 ملايين دولار، ويحصل صاحب المركز الثالث على 2.5 مليون دولار، بينما صاحب المركز الرابع يحصل على 2 مليون دولار، والخامس له 1.5 مليون دولار، ويحصل صاحب المركز السادس على مليون دولار، ويحصل صاحب المركز السابع على 500 ألف دولار.

منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018 ???? ⚽️ "الزعيم العالمي" يستضيف فريق تيم ويلينغتون

????️ استاد هزاع بن زايد

????️ الأربعاء 12-12-2018

???? الساعة 07:30 مساءً #نادي_العين ???? لشراء التذاكر ???????? https://t.co/Dy3Ns0TXEu @fifacom_ar @AbuDhabiSC pic.twitter.com/bwtSmGpjMY — Al Ain FC (@alainfcae) December 7, 2018

الموعد والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق عامر الخوذيري.