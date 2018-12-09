ريفر بليت الأرجنتيني يُكمل عقد المتأهلين إلى كأس العالم للأندية بالإمارات

لحق نادي ريفر بليت الأرجنتيني بقافلة المتأهلين لبطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل بأبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد تتويجه اليوم الأحد بلقب كأس ليبرتادوريس.

وتوج فريق ريفر بليت بلقب بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس عقب فوزه على بوكا جونيورز 3-1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في إياب الدور النهائي بالبطولة، والتي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو بإسبانيا.

للمرة الرابعة بعد 1986 و1996 و2015..

الآن في 2018 #ريفربليت يرفع الكأس الثقيل بعد #نهائي_القرن أمام الغريم #بوكاجونيورز#ريفربليت_بوكاجونيورز#أبوظبي_الرياضية 2 المفتوحة pic.twitter.com/g0SOIvGNKR — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٩ ديسمبر ٢٠١٨

وأكمل ريفر بليت عقد الأندية المتأهلة إلى المتأهلة هذه النسخة من مونديال الأندية حيث سبقه كل من الترجي التونسي، والعين الإماراتي الذي يمثل صاحب الأرض في هذه النسخة بصفته بطلًا للدوري الإماراتي في الموسم الماضي.

كما تأهل ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا وجوادلاخارا المكسيكي حامل لقب دوري أبطال اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) وويلنغتون النيوزيلندي حامل لقب دوري أبطال أوقيانوسية.

ويستهل ريفر بليت مبارياته في البطولة يوم 18 ديسمبر المقبل من الدور قبل النهائي.