دراج إماراتي يجوب 5 دول للتعريف بـ”عام زايد”

أنهى دراج إماراتي رحلة إلى 5 دول للتعريف بعام زايد وبالثقافة الإماراتية بين سكانها، اختتمها في اليابان بعد أن طاف ببلجيكا، وهولندا، والنرويج، والسويد.

ويقول الدراج عيسى حسين المعلمي، إن “الغرض من رحلته هو نقل رسالة من الشباب الإماراتي، إلى نظرائهم في البلدان التي زارها لتعزيز التعارف والتقارب بين الشعوب”.

وعن رحلته إلى طوكيو قال المعلمي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إنه “قطع 547 كم متنقلاً في مدن اليابان العديدة”، لافتًا إلى أن “الرحلة بدأت في عام زايد؛ بهدف تعريف اليابانيين على هذه المناسبة الغالية، وإبراز الهوية الوطنية الإماراتية بأسلوبٍ مختلف من خلال الترحال بالدراجة الهوائية”.

والمعلمي مهندس سلامة في بلدية دبي يعشق الترحال، والتعرف على الشعوب، وقال إنه “ركز على التقرب من الناس وإلقاء الضوء على قيم التسامح في المجتمع الإماراتي”، وخلال الرحلة التي استمرت 10 أيام، التقى المعلمي مع مجموعة من المواطنين اليابانيين، صادفهم في الطريق أو في النزل أوفي المطاعم، مبديًا إعجابه بالقيم التي يتمسك بها اليابانيون، وفي مقدمتها الدقة والانضباط في العمل، منوهًا في هذا الصدد إلى أحد المواقف التي تعرض لها خلال رحلته، إذ تعرض لحادث، وعندما احتاجت دراجته إلى الصيانة أخبره الفني بأن الصيانة قد تؤثر سلبًا على الدراجة الهوائية على المدى البعيد، من ثم أجرى لها صيانة مع تعديلات دون أخذ المقابل.