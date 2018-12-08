كأس العالم للأندية.. هل يحطم العين إنجاز الجزيرة في الظهور الإماراتي بالمونديال؟

تنطلق بعد أيام قليلة بطولة كأس العالم للأندية في دولة الإمارات، وبالتحديد يوم الأربعاء المقبل، باللقاء المرتقب بين العين بطل الدوري الإماراتي وويلنغتون النيوزيلاندي، بطل أوقيانوسيا.

ويحمل فريق العين الأحلام الإماراتية كما يشارك شقيقه الترجي التونسي الحلم العربي بمونديال الأندية في النسخة التي تنطلق خلال أيام.

وتستعرض “إرم نيوز” أبرز مشاركات الفرق الإماراتية في بطولة كأس العالم للأندية، وقدرة العين على تحطيم إنجاز الجزيرة في الظهور الإماراتي بالمونديال، بعدما حصد الجزيرة المركز الرابع في النسخة الماضية:

منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018 ???? ⚽️ "الزعيم العالمي" يستضيف فريق تيم ويلينغتون

????️ استاد هزاع بن زايد

????️ الأربعاء 12-12-2018

???? الساعة 07:30 مساءً #نادي_العين ???? لشراء التذاكر ???????? https://t.co/Dy3Ns0TXEu @fifacom_ar @AbuDhabiSC pic.twitter.com/bwtSmGpjMY — Al Ain FC (@alainfcae) December 7, 2018

رابع المشاركات

تعد مشاركة العين الرابعة في سجل المشاركات الإماراتية ببطولة كأس العالم للأندية.

وسبق أن شارك في بطولة كأس العالم للأندية 3 أندية، هي شباب الأهلي دبي والوحدة والجزيرة، ويعد العين رابع الفرق الإماراتية التي تشارك في المونديال.

إنجاز الجزيرة

كانت مشاركة الأهلي دبي في نسخة 2009 هزيلة للغاية، وخرج الفريق من الدور الأول بالهزيمة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثنائية دون رد، واحتل المركز الأخير بالمونديال.

وفي نسخة 2010، احتل الوحدة المركز السادس بعد أن تخطى عقبة هيكاري يونايتد بثلاثية نظيفة، ثم خسر أمام سيونغام الكوري الجنوبي بنتيجة 4-1 في الدور الثاني، ليلعب لقاء المركزين الخامس والسادس، ويخسر أمام باتشوكا المكسيكي بضربات الترجيح.

وحقق الجزيرة الإنجاز الإماراتي الأكبر بالوصول للمركز الرابع بالمونديال، بعد أن تخطى عقبة أوكلاند النيوزيلاندي في اللقاء الافتتاحي، ثم تخطى عقبة أوراوا الياباني بهدف نظيف، وتأهل للمربع الذهبي وخسر بصعوبة أمام ريال مدريد الإسباني، ثم خسر أمام باتشوكا المكسيكي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

قدرات العين

يملك العين الإماراتي قدرات مميزة لدى لاعبيه، تستطيع أن تذهب بالزعيم بعيداً في المونديال، رغم رحيل عمر عبد الرحمن “عموري” نجم الفريق على سبيل الإعارة للهلال السعودي، ثم إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويملك العين مهاجمًا قديرًا بقيمة السويدي ماركوس بيرغ، بجانب البرازيلي كايو لوكاس بخلاف المصري حسين الشحات، المتألق مؤخرًا مع مجموعة من أبرز لاعبي منتخب الإمارات، مثل محمد عبد الرحمن وأحمد برمان والحارس خالد عيسى وغيرهم من النجوم.

طموح زوران

يملك المدرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق العين، طموحًا كبيرًا من أجل تحقيق إنجاز في المونديال، والتأهل إلى دور الأربعة بالبطولة العالمية.

ويرى أحمد عبد الحليم، المدير الفني الأسبق لفريق الوحدة الإماراتي، في حديثه لـ”إرم نيوز” أن زوران من المدربين الكبار في الشرق الأوسط حاليًا، ويملك خبرات طموحًا كبيرًا.

وأضاف: “زوران يعيش حالة من الاستقرار الكبير مع العين بعد بقائه لسنوات مع الزعيم، منذ رحيل الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني للفريق”.