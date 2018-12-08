تأهل الشارقة والظفرة والإمارات والفجيرة إلى ربع نهائي كأس رئيس دولة الإمارات

تأهلت 4 فرق، اليوم السبت، إلى ربع نهائي كأس رئيس دولة الإمارات، وهي: الشارقة، والظفرة، والإمارات، والفجيرة.

وتغلب الشارقة على منافسه الجزيرة بهدف دون ردٍ، في مباراة ثُمن النهائي.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد، البرازيلي ويلتون سواريز في الدقيقة 66 من زمن المباراة.

كما تغلب الفجيرة على عجمان بنفس النتيجة بهدف دون ردٍ، والظفرة على دبا الحسن بهدفين لهدف، والإمارات على حتا بأربعة أهداف لهدف.

لينضم الرباعي لفريقين تأهلا بالفعل هما دبا الفجيرة، والوصل، في انتظار الفائز من مباراتي بني ياس مع النصر، وشباب الأهلي دبي مع اتحاد كلباء المقرر لهما، غدًا الأحد.