الوصل يكتسح نادي العين بخماسية ويصعد لدور الـ8 بكأس رئيس دولة الإمارات (فيديو)

اكتسح فريق الوصل نظيره نادي العين بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، ضمن دور الـ16 من كأس رئيس الدولة الإماراتي.

بدأ فريق الوصل بالتهديف، بعد أن افتتح فابيو ليما هدف فريقه الأول بالدقيقة 21 من عمر اللقاء، بعد استلامه للكرة على حدود منطقة الجزاء، وراوغ مدافع العين وسدد صاروخية في شباك خالد عيسى حارس العين.

وسجل عبدالله الجاسم هدف الوصل الثاني من متابعة لكرة سقطت من خالد عيسى حارس العين في الدقيقة 29.

وعزز مهاجم الوصل كايو هدف فريقه الثالث في الدقيقة 42، بعدما سدد كرة قوية اصطدمت بقدم محمد أحمد مدافع العين وسكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوصل على العين بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، سجل كايو لاعب وسط العين هدف تقليص الفارق بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني من رأسية قوية.

وأضاف حسين الشحات هدف العين الثاني في مرمى الوصل من مهارة ومراوغة فردية رائعة، لكن سجل فابيو ليما مجددًا هدف فريقه الرابع والثاني له في الدقيقة 63.

وحاول لاعبو العين تعديل النتيجة وسجل لاعب وسط العين إبراهيم دياكير هدف فريقه الثالث في الدقيقة 76، ولكن في الدقيقة 82 سجل كايو مهاجم الوصل هدف فريقه الخامس من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة، ويفوز الوصل على نظيره العين بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، ويصعد رسميًا إلى دور ربع نهائي كأس رئيس الدولة.