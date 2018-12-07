أهداف مباراة العين والوصل.. (5/3) للإمبراطور (فيديو)

تقدم فابيو ليما، لاعب نادي الوصل، بهدف لفريقه في شباك العين، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في دور الـ 16 ببطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي.

واستلم ليما الكرة على حدود منطقة الجزاء، وراوغ مدافع العين وسدد صاروخية في شباك خالد عيسى، في الدقيقة 21.

وأضاف عبدالله جاسم الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 28، من متابعة لكرة سقطت من يديّ خالد عيسى حارس العين.

وعزز كايو تقدم الوصل بالهدف الثالث في الدقيقة 42 حيث سدد كرة قوية اصطدمت بقدم محمد أحمد مدافع العين وسكنت الشباك.

وقلّص كايو مهاجم العين النتيجة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني وأحرز الهدف الأول لفريقه من رأسية قوية.

هل من عودة للعين؟

هدف عيناوي سريع في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني برأسية قوية من #كايو#كأس_رئيس_الدولة#العين_الوصل#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/vmHWw6fTge — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٧ ديسمبر ٢٠١٨

وأضاف حسين الشحات لاعب نادي العين الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 58 من مهارة فردية رائعة.

ورفض فابيو ليما مهاجم الوصل الاستسلام ونجح في إحراز الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 64.

للمرة الثانية بالقدم اليمنى..#ليما يسجل هدف رابع لنادي #الوصل من تسديدة أرضية ليعزز تقدم فريقه 4-2 في الدقيقة 63#العين_الوصل#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/yX0T2qRYm9 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٧ ديسمبر ٢٠١٨

وعاد إبراهيم دياكير ليقلص النتيجة مرة أخرى ويحرز الهدف الثاني للعين في الدقيقة 75.

وزاد الفارق للوصل مرة أخرى في الدقيقة 82 عن طريق كابو الذي أحرز الهدف الخامس من ركلة جزاء.

وكان العين قد فاز على الوصل بنتيجة 3/1 في آخر لقاء بين الفريقين ببطولة الدوري الإماراتي قبل أيام، وهو ما يزيد من إثارة مواجهة الكأس.

ويملك الفريقان طموحًا كبيرًا للفوز بلقب كأس رئيس الدولة، وحصد العين هذا اللقب من قبل 7 مرات، وهو حامل اللقب بالمناسبة، ويتطلع للفوز الثامن بهذه البطولة من أجل التساوي مع الشارقة وشباب الأهلي دبي.

وحصد الوصل اللقب مرتين آخرها العام 2007، وكان آخر لقاء بين العين والوصل في كأس رئيس الدولة في ربع نهائي نسخة 2016 وفاز العين بنتيجة 4/2.