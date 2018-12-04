رسميًا.. الوحدة الإماراتي يجدد عقد قائده إسماعيل مطر (صورة)

أعلن نادي الوحدة الإماراتي تجديد عقد نجمه وقائده إسماعيل مطر لمدة موسم آخر.

وأوضح الوحدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن قرار التجديد لإسماعيل مطر جاء بناءً على توجيهات رئيس النادي، الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، تقديرًا لدور إسماعيل مطر القيادي ومستواه الفني الذي أظهره خلال الموسم الجاري، متمنيًا له دوام التوفيق.

وكان الوحدة قد أعلن غياب إسماعيل مطر، لمدة من 4 إلى 5 أسابيع، بسبب إصابته بكسر في عظمة الفك خلال مباراة الوحدة وضيفه الشارقة أمس الإثنين، ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري الخليج العربي

كما أعلن الوحدة غياب لاعبه المغربي مراد باتنا لمدة 3 أسابيع، بسبب الإصابة بتمدد في العضلة الضامة، ومحمد برغش، مدة من 3 إلى 5 أسابيع، بسبب تمزق في العضلة الضامة.

ويملك الوحدة 18 نقطة من 12 مباراة يحتل بها المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي، علمًا أنه حقق فوزًا وحيدًا في آخر 7 مباريات.