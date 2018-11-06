كيف وجد النصر الإماراتي ضالته في المصارع الإسباني نيغريدو؟

بدا أن النصر وجد ضالته أخيرًا في المهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو الذي هزَّ الشباك مع فريقه للمباراة السادسة على التوالي هذا الموسم خلال فوزه على الظفرة يوم الأحد في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم.

وكتب النصر في حسابه على تويتر “الفارو نيغريدو.. 8 أهداف في دوري المحترفين.. واصل هز الشباك أيها المصارع” وذلك بعدما سجل مهاجم إسبانيا السابق هدفه الثامن في سبع مباريات مع الفريق الإماراتي منذ انضمامه في سبتمبر/ أيلول قادمًا من بشيكطاش التركي.

ويحتل نيغريدو المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري خلف الأرجنتيني سيباستيان تاليابوي (تيغالي) مهاجم الوحدة الذي سجل عشرة أهداف في تسع مباريات، وعلي مبخوت مهاجم الجزيرة والبرازيلي ويلتون سواريس مهاجم الشارقة ولكل منهما تسعة أهداف.

وانهالت تعليقات المشجعين على تغريدة النصر، وطالب بعضهم إدارة النادي بالتعاقد مع صانع لعب لكي يتمكن نيغريدو من تسجيل المزيد من الأهداف، في انعكاس للشعور بالأمل في قدرة المهاجم الإسباني على تغيير حظوظ الفريق الذي لم يفز بالدوري المحلي منذ 1986.

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ألفارو نيغريدو ????

8 أهداف في @AGLeague

KEEP SCORING MATADOR pic.twitter.com/m3PjNQxtPg — AL NASR FC (@ALNasrSC) November 5, 2018

p style=”direction: rtl;”>وجاء أحد التعليقات يقول “أتمنى من إدارة النصر أن تتعاقد مع صانع ألعاب عشان (لكي) يسجل (نيغريدو) أكثر”.

واتضحت بشكل أكبر ثقة المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش في نيغريدو حين منحه شارة القيادة أمام الظفرة، إذ سجَّل الهدف الأول ليقود فريقه للفوز 2-صفر وتمديد سجله الخالي من الهزائم إلى خمس مباريات.

ورغم أن النصر لم يحتل مركزًا أعلى من الثالث في آخر عشرة مواسم، فإن خبرة نيغريدو تعطيه أملًا في تحقيق نتيجة أفضل هذا الموسم.

فقد سبق لنيغريدو اللعب في العديد من الأندية الكبيرة، وبينها إشبيلية وفالنسيا في إسبانيا ومانشستر سيتي وميدلسبره في إنجلترا، وسجل أكثر من 200 هدف خلال مسيرته على مستوى الأندية.

وبدا اعتماد النصر عليه واضحًا، رغم أنه لم يخض فترة الإعداد للموسم، وشارك في مباراته الأولى بعد 24 ساعة فقط من انضمامه وكانت أمام العين حامل اللقب إذ أضاع ركلة جزاء.

* تحد جديد

يدرك نيغريدو طبيعة ما ينتظره مع النصر، وقال في مقابلة مع صحيفة الاتحاد الإماراتية “عرض النصر كان بمثابة التحدي من أجل تحقيق نجاحات جديدة بعد خوض الكثير من المباريات في بطولات الدوري الأوروبية في إسبانيا وإنجلترا وتركيا”.

وأضاف نيغريدو، الذي خاض أكثر من 500 مباراة في مسيرته مع الأندية “قبول عرض النصر بمثابة اختبار لقدرتي على تقديم المزيد في مسيرتي الكروية”.

وتابع “من المهم أن أسجل أهدافًا لأنها مهمتي الأساسية في الملعب. الأهم أن يفوز الفريق وهذا هو المكسب الحقيقي”.

لكن المكسب الحقيقي الذي حققه النصر هو تعاقده مع هداف أثبت وجوده في أوروبا ليمنحه اللمسة الهجومية التي كانت تنقصه.

وسجل هداف النصر في الموسم الماضي، وهو البرازيلي مارسيلو سيرينو، عشرة أهداف فقط متأخرًا بفارق 15 هدفًا عن السويدي الدولي ماركوس بيرغ مهاجم العين وهداف الدوري الموسم الماضي، بينما كان جوناثان بيترويبا مهاجم بوركينا فاسو هو هدافه في 2016 بستة أهداف فحسب.