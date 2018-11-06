رئيس دولة الإمارات يوجه بإلغاء تشفير جميع مباريات دوري الخليح العربي

وجَّه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بإلغاء تشفير جميع مباريات دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام” إن القرار جاء دعمًا للقطاع الرياضي الوطني ولفتح المجال للجمهور لمشاهدة البث المجاني للمباريات.

ولا يشاهد الجمهور الإماراتي دوري الخليج العربي عبر القنوات المفتوحة منذ بضع سنوات.

وسبق أن طالب عدد من الإعلاميين الإماراتيين، وكذلك على مستوى جماهير الأندية بإلغاء تشفير المسابقة المحلية الأبرز في دولة الإمارات.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة كأس العالم للأندية، وكأس آسيا 2019 مطلع العام المقبل.