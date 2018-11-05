ألبيرتو زاكيروني يعلن قائمة منتخب الإماراتي لمباراتي مصر وبوليفيا استعدادًا لكأس آسيا 2019 (صورة)

أعلن المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات قائمة الأبيض لمعسكر دبي، استعدادًا لكأس آسيا 2019.

ويخوض المنتخب الإماراتي مباراة ودية أمام بوليفيا يوم 16 نوفمبر، ثم مصر يوم 20 من الشهر نفسه.

وضمت قائمة الإماراتي لمباراتي بوليفيا ومصر 28 لاعبًا، وجاءت القائمة على النحو التالي:

خالد عيسى، وإسماعيل أحمد، وبندر الإحبابي، وعامر عبدالرحمن، وأحمد برمان وريان يسلم (العين)، وفارس جمعة، علي مبخوت، خلفان مبارك، وأحمد ربيع وزايد العامري (الجزيرة)، وإسماعيل مطر، ومحمد حسن الشامسي وأحمد راشد (الوحدة).

ووليد عباس، وماجد حسن وإسماعيل الحمادي (شباب الأهلي)، ومحمود خميس، وخليفة مبارك غانم، وطارق أحمد، وأحمد الياسي ومحمد العكبري (النصر)، وخميس إسماعيل وعلي سالمين (الوصل)، والحسن صالح وماجد سرور (الشارقة)، وفهد الظنحاني (بني ياس)، وسعيد جاسم (الظفرة).

ويشارك المنتخب الإماراتي في كأس آسيا، الذي يستضيفها على ملاعبه، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم تايلاند والهند والبحرين.

وتنطلق البطولة يوم 5 يناير، وتلعب المباراة النهائية يوم 1 فبراير.