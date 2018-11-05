الجزيرة يسقط الوصل وتعادل عجمان مع دبا الفجيرة في الدوري الإماراتي (فيديو)

انتزع الجزيرة فوزًا ثمينًا من منافسه الوصل، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإماراتي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن خلفان مبارك تقدم للجزيرة بالهدف الأول بعد سوء تفاهم من دفاع الوصل في الدقيقة 50.

وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 63، مستغلًا ركلة ركنية، ليسجل الهدف التاسع له الموسم الحالي.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد الوصل عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى، تغلب عجمان على دبا الفجيرة 2/1.

وطرد حكم المباراة اللاعب أحمد خميس من دبا الفجيرة في الدقيقة 35، ورغم ذلك، كان الفريق سباقًا إلى التسجيل في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وتعادل ستانلي أوهاويتشي لعجمان في الدقيقة 50، في حين سجل عادل هرماش هدف الفوز لعجمان في الدقيقة 53.

ورفع الفوز رصيد عجمان إلى 13 نقطة في المركز السادس، مقابل 4 نقاط فقط لدبا الفجيرة في ذيل الترتيب.

خلفان مبارك يتقدم للجزيرة بهدف أول بعد سوء تفاهم من دفاع الوصل في الدقيقة 50 #الجزيرة 1 – #الوصل 0 #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/bwMihlDUwS — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٥ نوفمبر ٢٠١٨

القناص علي مبخوت يواصل التألق ويضاعف النتيجة لفخر أبوظبي بتسجيله الهدف الثاني في المباراة والتاسع له في الدوري الموسم الحالي في الدقيقة 63 #الجزيرة 2 – #الوصل 0 #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/mBX9Gc5Erx — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٥ نوفمبر ٢٠١٨

ستانلي يراوغ دفاعات دبا ببراعة ويعادل النتيجة للبرتقالي بهدف رائع بالدقيقة 49#عجمان 1 × 1 #دبا_الفجيرة#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/ASwlegRpkm — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٥ نوفمبر ٢٠١٨