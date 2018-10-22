لماذا كرّم نادي النصر الإماراتي مشجعيْن إسبانيين؟ (صور)

استقبل راشد مرزوق، عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، المشجعيْن الإسبانييْن “خافيير فاران” و “إدواردو ديلاج”، اللذين حرصا على مؤازرة العميد من مدرجات ستاد زعبيل في مباراته أمام الوصل، والتي انتهت بفوز كبير لفريقنا الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي.

مُقتطفات من التكريم ???? pic.twitter.com/g0IoiSGyFx — AL NASR FC (@ALNasrSC) October 22, 2018

وبحسب موقع نادي النصر الرسمي، نقل مرزوق لهما تحيات عبدالرحمن أبوالشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، مؤكدًا أن نادي النصر بصفة خاصة ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة ترحب دائمًا بالجاليات الأجنبية، وتتمنى لهم إقامة سعيدة في دولة التسامح، وأعرب المشجعان عن خالص تمنياتهما القلبية لفريق النصر بمواصلة الانتصارات وتحقيق النتائج الطيبة في المباريات المقبلة، كما أكدا على حضورهما في جميع مباريات الفريق المقبلة لمؤازرة العميد وتشجيع نجمهما ومواطنهما ألفارو نيغريدو.

كما طرح المشجعان فكرة تكوين رابطة مشجعين من الجالية الإسبانية المقيمين في دبي؛ لتشجيع العميد في المباريات المقبلة، وأكدا أن العدد المقترح في البداية لن يقل عن 20 مشجعًا إسبانيًا، وسيتم التنسيق مع القنصلية الإسبانية من أجل توثيق الفكرة وخروجها للنور في أقرب وقت ممكن.

وفي ختام الزيارة، قام راشد مرزوق وممثلو لجنة دوري المحترفين بإهداء المشجعين الهدايا التذكارية وقميص الفريق الأول لكرة القدم.