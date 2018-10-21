الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان يقرر سفر أحمد العكبري للعلاج في الخارج

قرر الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة الإماراتي، سفر اللاعب أحمد العكبري برفقة أسرته إلى إحدى المستشفيات المتخصصة في الخارج وذلك لتلقي العلاج اللازم.

وسيكون السفر والعلاج على حساب نادي الوحدة.

أكدت الأشعة التي أجراها أطباء مستشفى المفرق بالعاصمة أبوظبي، أول من أمس، للاعب الوحدة والمنتخب الأولمبي أحمد العكبري، سلامة الصدر تمامًا، وأن جميع الأجهزة بداخل اللاعب تعمل بشكل طبيعي.

وتعرض أحمد العكبري لحادث سير صباح الخميس الماضي، بالقرب من مستشفى المفرق، وهو في طريقه لأداء اليوم الختامي للخدمة الوطنية بمنطقة سويحان.