منتخب شباب الإمارات يسحق الصين تايبيه ويحجز مقعدًا في ربع نهائي بطولة آسيا

سحق منتخب شباب الإمارات نظيره الصين تايبيه بثمانية أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت المنتخبين، اليوم الأحد، على ستاد جيلورا بونغ كانرو في جاكرتا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة آسيا لكرة القدم للشباب تحت 19 عامًا، في إندونيسيا.

ورفع أبيض الشباب بهذه النتيجة رصيده إلى 6 نقاط، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي للبطولة.

وسجل أهداف الإمارات كل من أحمد فوزي في الدقيقة 10، وعلي صالح هدفين في الدقيقتين 20 و67، وماجد رشيد هدفين في الدقيقتين 35 و75، وراشد مبارك هدفين في الدقيقتين 51 و59، وعبد الله النقبي في الدقيقة 70، وأحرز هدف الصين تايبيه، وو ين شو في الدقيقة 74.

وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة تقام، يوم الأربعاء المقبل، إذ تلتقي إندونيسيا مع الإمارات، وقطر مع الصين تايبيه، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته يومي الـ 28 والـ29 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة، إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.