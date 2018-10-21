أهداف مباراة الإمارات والصين تايبيه.. 8-1 لشباب “الأبيض” (فيديو)

سجل منتخب شباب الإمارات 8 أهداف في شباك الصين تايبيه، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ستاد جيلورا بونغ كانرو في جاكرتا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة آسيا لكرة القدم للشباب تحت 19 عاماً، في إندونيسيا.

وسجل الأول أحمد فوزي في الدقيقة التاسعة.

هدف منتخبنا للشباب الاول في مرمى الصين تايبيه pic.twitter.com/WS960106eu — UAE News Sport (@action_news) October 21, 2018

فيما سجل علي صالح ثاني أهداف الأبيض في الدقيقة الـ 19.

كأس اسيا تحت 19 سنة | { الإمارات 2 × 0 الصين تايبيه } – هدف الإمارات الثاني .. #AFCU19 pic.twitter.com/fdnbkjGEio — أهداف المباريات (@LiveGoal01) October 21, 2018

وفي الدقيقة الـ 34 يضيف ماجد راشد الهدف الثالث.

كأس اسيا تحت 19 سنة | { الإمارات 3 × 0 الصين تايبيه } – هدف الإمارات الثالث .. #AFCU19 pic.twitter.com/RPckBuhMA8 — أهداف المباريات (@LiveGoal01) October 21, 2018

وسجل الهدفين الرابع والخامس للإمارات راشد سالم في الدقيقتين 50، و58.

كأس اسيا تحت 19 سنة | { الإمارات 4 × 0 الصين تايبيه } – هدف الإمارات الرابع .. #AFCU1 pic.twitter.com/iqe1EOfsZF — أهداف المباريات (@LiveGoal01) October 21, 2018

كأس اسيا تحت 19 سنة | { الإمارات 5 × 0 الصين تايبيه } – هدف الإمارات الخامس .. #AFCU19 pic.twitter.com/FnB1Q3DaE2 — أهداف المباريات (@LiveGoal01) October 21, 2018

ومع الدقيقة 66 أضاف علي صالح الهدف السادس.

كأس اسيا تحت 19 سنة | { الإمارات 6 × 0 الصين تايبيه } – هدف الإمارات السادس .. #AFCU19 pic.twitter.com/3YquezaKii — أهداف المباريات (@LiveGoal01) October 21, 2018

وجاء الهدف السابع للمنتخب الإماراتي مع الدقيقة 69 عن طريق البديل عبدالله النقبي.

كأس اسيا تحت 19 سنة | { الإمارات 7 × 0 الصين تايبيه } – هدف الإمارات السابع .. #AFCU19 pic.twitter.com/WW8vDAERX9 — أهداف المباريات (@LiveGoal01) October 21, 2018

الدقيقة 73 تشهد هدف أول لمنتخب الصين تايبيه أحرزه اللاعب لي وان.

كأس اسيا تحت 19 سنة | { الإمارات 7 × 1 الصين تايبيه } – هدف الصين الأول .. #AFCU19 pic.twitter.com/g6gOUqorIE — أهداف المباريات (@LiveGoal01) October 21, 2018

الدقيقة 74 تشهد هدف ثامن لمنتخب الإمارات أحرزه اللاعب ماجد راشد.

ويسعى منتخب الإمارات لتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

وتشهد المجموعة نفسها، مواجهة منتخبي قطر وإندونيسيا المضيفة على الملعب ذاته.

وتتصدر إندونيسيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام الإمارات، في حين لا زال رصيد قطر والصين تايبيه خاليًا من النقاط، بعدما شهدت الجولة الأولى يوم الخميس الماضي، فوز الإمارات على قطر 2-1، وإندونيسيا على الصين تايبيه 3-1.

وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة تقام يوم الأربعاء المقبل، إذ تلتقي إندونيسيا مع الإمارات، وقطر مع الصين تايبيه، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته يومي الـ 28 والـ29 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة، إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.