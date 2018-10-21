أهداف مباراة الإمارات والصين تايبيه.. 8-1 لشباب “الأبيض” (فيديو)

أهداف مباراة الإمارات والصين تايبيه.. 8-1 لشباب “الأبيض” (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل منتخب شباب الإمارات 8 أهداف في شباك الصين تايبيه، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ستاد جيلورا بونغ كانرو في جاكرتا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة آسيا لكرة القدم للشباب تحت 19 عاماً، في إندونيسيا.

وسجل الأول أحمد فوزي في الدقيقة التاسعة.

فيما سجل علي صالح ثاني أهداف الأبيض في الدقيقة الـ 19.

وفي الدقيقة الـ 34 يضيف ماجد راشد الهدف الثالث.

وسجل الهدفين الرابع والخامس للإمارات راشد سالم في الدقيقتين 50، و58.

ومع الدقيقة 66 أضاف علي صالح الهدف السادس.

وجاء الهدف السابع للمنتخب الإماراتي مع الدقيقة 69 عن طريق البديل عبدالله النقبي.

الدقيقة 73 تشهد هدف أول لمنتخب الصين تايبيه أحرزه اللاعب لي وان.

الدقيقة 74 تشهد هدف ثامن لمنتخب الإمارات أحرزه اللاعب ماجد راشد.

ويسعى منتخب الإمارات لتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

وتشهد المجموعة نفسها، مواجهة منتخبي قطر وإندونيسيا المضيفة على الملعب ذاته.

وتتصدر إندونيسيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام الإمارات، في حين لا زال رصيد قطر والصين تايبيه خاليًا من النقاط، بعدما شهدت الجولة الأولى يوم الخميس الماضي، فوز الإمارات على قطر 2-1، وإندونيسيا على الصين تايبيه 3-1.

وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة تقام يوم الأربعاء المقبل، إذ تلتقي إندونيسيا مع الإمارات، وقطر مع الصين تايبيه، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته يومي الـ 28 والـ29 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة، إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

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