الجزيرة يهزم العين في قمة مثيرة بالدوري الإماراتي (فيديو)

حوّل الجزيرة تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مستضيفه العين حامل اللقب، الذي تلقى أول خسارة في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم هذا الموسم اليوم السبت.

وتقدم الجزيرة، الذي أحرز هدفيه في آخر خمس دقائق، للمركز الثاني برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن الشارقة، الذي تعادل 1-1 مع عجمان في وقت سابق اليوم، بينما ظل رصيد العين 13 نقطة في المركز الثالث، في حين تقدم عجمان إلى المركز العاشر بسبع نقاط.

انتصار جزراوي بهدفين مقابل هدف عيناوي وحيد في مباراة مثيرة #العين_الجزيرة

شاهد شريط الأهداف pic.twitter.com/Dz9HFHvRbX — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 20, 2018

ومنح الدولي السويدي ماركوس بيرغ التقدم للعين في الدقيقة 33، بتسديدة أرضية من مدى قريب، لكن البرازيلي ليوناردو بيريرا، أدرك التعادل للجزيرة بتسديدة رائعة من ركلة حرة قبل النهاية بخمس دقائق.

وأحرز يعقوب الحوسني هدف الفوز بتسديدة قوية، بعدما ركض مسافة طويلة دون أن يقابله أي من مدافعي العين، ويضع الكرة في شباك خالد عيسى حارس العين في الدقيقة الأخيرة.