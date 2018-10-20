نادي العين الإماراتي يكشف عن قميصه الجديد (صورة)

كشف نادي العين الإماراتي، عن الزي الأساس لفريقه الأول، والذي سيخوض به المباريات بموسم 2018/2019.

ويحتفي الزي، الذي طورته شركة “نايك”، بمرور 50 عامًا على تأسيس النادي، بإدراج الرقم 50 باللون الذهبي على الجهة الأمامية من القميص الرسمي الجديد.

الزيُّ

ويجمع الزي الجديد للعين بين تكنولوجيا Dri-Fit من نايك، بتصميم معاصر يُصور بشكل مبتكر تراث النادي، مستخدمًا لون البنفسجي الذي يُعرف به الفريق.

وفي إشارة إلى الاعتزاز بالنادي، تشمل الياقة التي تتخذ شكل حرف V شريطًا أرجوانيا في الخلف، بجانب الرقم 50 الظاهر فوق علامة “السووش”، وذلك احتفالًا بمرور 50 سنة على تأسيس العين.

خمسين عام من التراث، الإنجازات والزعامة طقم البنفسج لموسم 2018/2019 #نادي_العين pic.twitter.com/Hth6Xt3Ut9 — Al Ain FC (@alainfcae) October 20, 2018

تكنولوجيا Dri-Fit من NIKE

تساعد هذه التكنولوجيا على سحب العرق بعيدًا عن البشرة إلى خارج القمصان والسراويل القصيرة، بحيث يتبخّر سريعًا، وبذلك يتسنّى للاعبين تقديم أفضل أداء بفضل الشعور بالانتعاش والجفاف والراحة.

وقد تمّ تصميم ثقوب التهوئة المحدثة بواسطة الليزر، والقماش الشبكي، في مناطق أساسية من الزيّ لتعزيز الأداء من خلال زيادة تدفّق الهواء وضبط حرارة جسم اللاعبين.

كما تمّ تصميم القمصان باستخدام القماش الشبكي الذي يغطي الجهتين الخلفية والأمامية، ما يساعد على زيادة تدفق الهواء ويسهل الحركة.