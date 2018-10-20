الوحدة يسقط أمام الظفرة.. وعجمان يفرض التعادل على الشارقة متصدر ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

فرض عجمان التعادل 1-1 على الشارقة، متصدر دوري المحترفين الإماراتي، بينما تلقى الوحدة خسارة كبيرة 4-2 أمام الظفرة، اليوم السبت.

وأحرز النيجيري ستانلي أوهاوتشي هدف التعادل لعجمان بتسديدة أرضية من مدى قريب قبل النهاية بأربع دقائق، ليلغي هدف التقدم للشارقة الذي سجله الأوزبكي أوتابيك شوكوروف بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 31.

ورغم التعادل، انفرد الشارقة بصدارة المسابقة برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة عن العين، الذي سيلتقي في وقت لاحق اليوم مع الجزيرة.

وبات عجمان في المركز العاشر برصيد سبع نقاط من ست مباريات.

وفي المباراة الثانية، تلقى الوحدة، بطل السوبر المحلي، خسارة قاسية، حيث اهتزت شباكه بثلاثة أهداف في الشوط الأول.

وافتتح سهيل المنصوري التسجيل للظفرة بعد ست دقائق من البداية بضربة رأس، وضاعف دييغو ريغوناتو النتيجة بعدها بست دقائق.

وأحرز المنصوري هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 23 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بينما ألغى الحكم هدفًا للوحدة في الدقيقة 18 بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وقلص المغربي مراد باتنة الفارق في الدقيقة 41 عندما تابع تمريرة عرضية في الشباك، لكن بعد بداية الشوط الثاني بخمس دقائق جعل حمدان الكمالي لاعب الوحدة النتيجة 4-1 للظفرة، عندما حوّل تمريرة عرضية بالخطأ في مرماه.

نهاية المباراة #الوحدة_الظفرة

النتيجة النهائية 4-2 لصالح الظفرة

شاهد شريط الأهداف

#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/ZsQyh0ergN — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 20, 2018

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أحرز الأرجنتيني سيباستيان تاليابوي (تيغالي)، قائد الوحدة، الهدف الثاني.

وبهذه الخسارة الثانية في ست مباريات، ظل الوحدة في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، مقابل ست نقاط للظفرة الذي حقق انتصاره الثاني في المسابقة حتى الآن في المركز 12.