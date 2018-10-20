والد أحمد العكبري لاعب نادي الوحدة يكشف عن حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير

قال سلمان العكبري والد اللاعب أحمد العكبري، الذي يلعب في نادي الوحدة الإماراتي، إن حالة أحمد مستقرة وإنه يرقد في العناية المركزة تحت المراقبة الشديدة.

وأعرب سلمان العكبري عن خالص شكره وامتنانه للشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس الوحدة، ونائبه الشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان على اهتمامهما وتوجيهاتهما بتوفير كافة السبل اللازمة لعلاج اللاعب ومتابعة حالته الصحية منذ بداية الحادث وتوفير كافة التسهيلات اللازمة والوقوف إلى جانب أسرة اللاعب خلال هذه الفترة.

وتعرض أحمد العكبري لاعب الوحدة لحادث سير نُقل على إثره إلى المستشفى، أول أمس، وقال النادي في حسابه الرسمي على “تويتر” إن لاعبه أحمد العكبري تعرّض لحادث سير، وإنه نُقل إلى مستشفى المفرق لتلقي العلاج اللازم.

ونشرت قناة “دبي الرياضية” تقريرًا قالت فيه إن العكبري في حالة حرجة جدًا.