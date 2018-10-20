مباراة العين والجزيرة.. هل يعطل فخر أبوظبي انطلاقة الزعيم في الدوري الإماراتي؟

يخوض فريق العين موقعة كروية مثيرة، أمام ضيفه الجزيرة، مساء اليوم السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإماراتي.

ويبدو الصراع مثيرًا بين العين حامل لقب الدوري والجزيرة في كلاسيكو إماراتي يعد الجماهير العاشقة لدوري الخليج العربي بوجبة كروية دسمة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:45 بتوقيت أبوظبي، 18:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وتُبث المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 3 ودبي الرياضية 4.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز الأمور المتعلقة بهذه المواجهة فإلى السطور التالية:

ترتيب الفريقين

يحتل العين المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد، ويتصدر الشارقة الدوري بفارق الأهداف عن العين.

ويحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين دون هزيمة أيضًا، وهو ثالث فريق في الدوري لم يخسر بعد مع العين والشارقة.

وتقابل الفريقان يوم الـ10 من أكتوبر الجاري في كأس الخليج العربي، وفاز العين بثنائية دون رد من غير الدوليين، بينما كان آخر فوز حققه الجزيرة يوم الـ6 من أكتوبر 2017 بنتيجة 2/1 في كأس الخليج العربي.

العين جاهز بالقوة الضاربة

يعتمد العين على طريقة لعب ثابتة 4-3-2-1، والتي تعتمد على تشكيلة المدرب الكرواتي زوران ماميتش ويلجأ لأوراق معتادة بوجود الهداف السويدي ماركوس بيرغ وخلفه الثنائي المصري حسين الشحات والبرازيلي كايو فيرنانديز.

ويعتمد زوران على إغلاق المساحات بثلاثي الوسط أحمد برمان ومحمد عبدالرحمن وعامر عبدالرحمن، خاصة أن هذا المثلث يملك السرعات والمجهود الوافر مع رباعي الدفاع الكوري تسوكاسا شيوتاني وإسماعيل أحمد ومحمد أحمد علي وبندر الأحبابي.

الجزيرة يعلن التحدي

أعلن نادي الجزيرة التحدي في هذه المواجهة لأن الفوز يعيده بقوة لحسابات المنافسة ويهديه الصدارة حال تعثر الشارقة، وبالتالي فالمدرب الهولندي مارسيل كايزر يعلم تمامًا أهمية مفاجأة العين في عقر داره مع تطور فخر أبوظبي فنيًا.

ويعتمد كايزر على طريقة 4-2-3-1 في وجود الحارس المخضرم على خصيف وأمامه رباعي دفاعي يضم سالم راشد وخليفة مبارك ومحمد فوزي وفارس جمعة بجانب ثنائي الارتكاز الدفاعي سباستيان سياني ومحمد باظفري.

ويعاني كايزر في الشق الهجومي مع إصابة الثنائي علي مبخوت هداف الفريق والبرازيلي ليوناردو بيريرا ويلعب المدرب الهولندي بورقة المتألق خلفان مبارك والمهاجم الكاميروني إرنست أسانتي مع إمكانية الدفع باللاعب أحمد ربيع في خط الهجوم على حساب مبخوت ويعقوب الحوسني بدلًا من ليوناردو.

وأكد أمير عبدالعزيز المدرب العام الأسبق للعروبة الإماراتي لشبكة “إرم نيوز” أن الجزيرة قد يدفع ثمن الغيابات المؤثرة بين صفوفه؛ خاصة غياب مبخوت لأنه يمثل القوة الضاربة للفريق.

وأضاف: “العين يبدو متكامل الصفوف، ولكن الأداء التكتيكي للجزيرة وسرعات خلفان مبارك وأسانتي قد تزعج العين الذي يعتمد على ماركوس بيرغ بشكل كبير مع تحركات الشحات وكايو”.