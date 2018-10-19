أخر تفاصيل حالة أحمد العكبري لاعب الوحدة الإماراتي بعد حادث السيارة (فيديو)

كشف عبدالباسط محمد، مدير فريق الوحدة الإماراتي، عن أخر تفاصيل حالة أحمد العكبري، لاعب الفريق، الذي كان قد تعرض لحادث بالسيارة في ساعة مبكرة من، صباح الخميس، بالعاصمة أبوظبي، نقل على إثره إلى المستشفى.

وقال محمد في تصريحات لقناة “دبي” الرياضية”: “أحمد تعرض لحادق آليم وحاليا تحت الملاحظة، الفحوصات بينت إن كان عنده بعض الإصابات القوية والدكتور طالب بإشاعات ولكن حالته لم تسمح بإجرائها كاملة”.

عبدالباسط محمد مدير فريق الوحدة يتحدث لدبي الرياضية عن الحالة الصحية لأحمد العكبري لاعب الوحدة pic.twitter.com/7lGsezhahT — UAE News Sport (@action_news) October 19, 2018

وأضاف: “بالأمس كان لديه اضطراب في التنفس ولكن الوضع اليوم أفضل وحالته مستقرة بشكل كبير، والطبيب المختص وضعه تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة ثم تستكمل الفحوصات اللازمة، وحاليا فيه استقرار كبير في حالته”.

وأشار: “بالأمس كان فيه تخوف كبير من الاضطرابات إثر الحادث، والحمدلله الفترة الأولى مرت على خير، ونبض القلب والتنفس والضغط أصبح فيهم استقرار كبير ونحن على تواصل دائم مع المستشفى وذويه، وأشكر شعب الإمارات وكل من تواصل معنا ومتابعين اللاعب، وهذا ليس غريبا على التلاحم في مجتمعنا”.