الوصل الإماراتي يعلن رسميًا إقالة المدرب كونتيروس بعد الهزيمة من النصر

أعلن نادي الوصل الإماراتي رسميًا إقالة المدير الفني الأرجنتيني جوستافو كونتيروس من تدريب الفريق وتعيين المدرب الوطني حسن العبدولي مدربًا مؤقتًا.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي، عقب الهزيمة من النصر، اليوم الجمعة، في الدوري الإماراتي: قررت شركة الوصل لكرة القدم إقالة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الأرجنتيني جوستافو كونتيروس، وذلك عقب النتائج المتواضعة التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة، وكلفت المدرب المساعد حسن العبدولي بقيادة الفريق.

قررت شركة الوصل لكرة القدم إقالة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الأرجنتيني جوستافو كونتيروس؛ وذلك عقب النتائج المتواضعة التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة، وكلفت المدرب المساعد حسن العبدولي بقيادة الفريق. — Al Wasl SC (@AlWaslSC) October 19, 2018

يذكر أن نتائج الوصل تراجعت مع كونتيروس، رغم البداية القوية بالتعادل مع الاتحاد السعودي في عقر داره 1-1، في ذهاب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال، والفوز على دبا الفجيرة بثلاثة أهداف دون ردٍ في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، إلا أن “الإمبراطور” تراجع بعد ذلك وخسر مباراتين في الدوري أمام الوحدة والظفرة، وتعادل أمام بني ياس، وحقق الفوز على الإمارات، بينما خسر “الفهود” مرتين في كأس الخليج العربي أمام الوحدة وشباب الأهلي، وتعادل مع اتحاد كلباء، في المقابل تأهل لدور الـ16 في كأس زايد للأندية الأبطال على حساب الاتحاد السعودي، بالتعادل في لقاء الإياب من دون أهداف، وتغلب النصر على مضيفه الوصل بثلاثة أهداف لهدف.

وأحرز ثلاثية النصر، خليفة مبارك غانم، ومحمد العكبري، والإسباني ألفارو نيغريدو في الدقائق 31 و72 و83 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف الوصل عن طريق عبد الرحمن علي في الدقيقة 45+1 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، تجمّد رصيد الوصل عند 7 نقاط في المركز التاسع، بينما ارتقى النصر للمركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.

ويتصدر المسابقة فريق الشارقة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن العين.

ويعد العين (حامل اللقب) أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري الإماراتي بإجمالي 13 لقبًا.