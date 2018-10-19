جمهور الوصل الإماراتي يهاجم إدارة ناديه بعد خسارة الفريق أمام النصر (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجمهور نادي الوصل الإماراتي، وهو يقف أمام مبنى إدارة ناديه ويطالبهم بالرحيل؛ عقب خسارة الفريق الثقيلة، يوم الجمعة، أمام النصر، ضمن مباريات الجولة السادسة لدوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وتغلب النصر على مضيفه الوصل بثلاثة أهداف لهدف.

وظهر الجمهور الوصلاوي في الفيديو وهم يهتفون بغضب “إدارة بره”، في مطالبة منه باستقالتهم.

▫️جماهير الوصل بعد المباراه ( اداره برع ) pic.twitter.com/RvZIM6fhZo — كرة الامارات ???????? (@uae_kooora) October 19, 2018

أحرز ثلاثية النصر، خليفة مبارك غانم ومحمد العكبري والإسباني ألفارو نيغريدو، في الدقائق 31 و72 و83 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف الوصل عن طريق عبدالرحمن علي في الدقيقة 45+1 من زمن المباراة.

جماهير الامبراطور الوصلاوي تجتمع عند مبنى الادارة بعد الخسارة القاسية امام النصر. pic.twitter.com/NZ8y08OLzg — UAE News Sport (@action_news) October 19, 2018

بهذه النتيجة، تجمد رصيد الوصل عند 7 نقاط في المركز التاسع، بينما ارتقى النصر للمركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.

ويتصدر المسابقة فريق الشارقة برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن العين.

ويعد العين (حامل اللقب) أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري الإماراتي، بإجمالي 13 لقبًا.