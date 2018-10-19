النصر يحقق فوزًا ثمينًا على الوصل في الدوري الإماراتي (فيديو)

حقق فريق النصر فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الوصل، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها استاد زعبيل ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، اليوم الجمعة.

تقدم النصر في الدقيقة 31 عن طريق خليفة مبارك، وتعادل عبدالرحمن علي للوصل في الدقيقة 45، وسجل محمد العكبري الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 72، قبل أن يختتم ألفارو نيغريدو الثلاثية في الدقيقة 82.

ورفع العميد رصيده إلى ست نقاط في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد الوصل عند سبع نقاط في المركز التاسع.

سجل العميد الهدف الأول في الدقيقة 31 برأسية رائعة لخليفة مبارك، بعد عرضية متقنة من ضربة حرة نفذها ماركوس غابرييل من الجهة اليمنى.

أدرك الفهود التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بأقدام المدافع عبدالرحمن علي، بعد عرضية متقنة من ركنية نفّذها فينيسيوس دي ليما، وسدد عبدالرحمن علي الكرة مباشرة في المرمى ليسجل التعادل.

ونجح العميد في إحراز هدف التقدم برأسية من محمد العكبري في الدقيقة 72، بعد عرضية رائعة مررها له أحمد إبراهيم من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 83، تمكن الإسباني المخضرم نيغريدو من تسجيل الهدف الثالث القاتل للنصر، وسدد محمود خميس ركلة حرة مباشرة قوية ارتدت من الحارس يوسف الزعابي، ليتابعها نيغريدو برأسه داخل الشباك.

ويخوض الوصل مباراة صعبة خارج ملعبه في الجولة المقبلة أمام شباب الأهلي، في حين يلعب النصر أمام الوحدة في قمة مباريات الجولة السابعة.